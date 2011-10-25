Обзор ценовой политики автопроизводителей (начало октября)

Первая декада октября 2011 г.



В первой декаде октября изменения цен произошли у двадцати двух компаний.



Американский Cadillac поднял цену купе CTS в комплектации с полным приводом на 1,0%.

Китайская Chery предлагает специальные цены на седан М11. Выгода при покупке составит от 25000 до 54000 руб. в зависимости от комплектации.



Chevrolet представляет новый минивэн Orlando. Автомобиль с двигателем 1,8 литра (141 л.с.) доступен в десяти комплектациях за 719000 – 939000 руб. Изменились цены двух моделей. Седан Epica стал дороже на 1,1-1,5%. Хэтчбек Lacetti в самой дешевой комплектации SE 1XK48GP5C подорожал на 2,4%, остальные комплектации стали дешевле на 1,0%. Кроме того, скидка на седан Lacetti уменьшена до 20000 руб., а специальные цены на хэтчбек и седан Aveo отменены.



У французского Citroen повышение цен коснулось пяти моделей. Хэтчбек С3 получил две новые комплектации с роботизированной коробкой передач, максимальная цена модели выросла на 6,1%. Новый С4 стал дороже на 0,7-0,8%, C4 Picasso - на 1,1-1,4%, Grand C4 Picasso - на 1,0-1,2%, DS3 в комплектации Sport Chic - на 1,0%. На хэтчбек С4 предыдущего поколения предлагаются специальные цены - скидка составляет 20000-30000 руб. в зависимости от комплектации.



Узбекский Daewoo поднял цены на весь модельный ряд. Увеличение составило для Matiz Standart 2,9-3,6%, для Matiz Best 2,6-2,8%, для Nexia DOHC 2,9-3,5%, для Nexia SOHC 3,0-4,1%.

Fiat снизил цены седана Albea на 2,6-3,6%, одновременно отменив действие специальных цен. Отменены специальные цены и на седан Linea.

Ford повысил цены на новый Focus III на 0,8-1,1%, а на Mondeo с дизельным двигателем на 2,1-2,3%.



Китайская Geely представила новый кроссовер MK Cross за 349000 руб., одновременно увеличив цены седана МК на 6,3-6,5%.



Great Wall поднял цены большей части комплектаций внедорожника Hover на 1,2-1,5%. Пикап Wingle стал дороже на 2,7-3,0%.



Корейский Hyundai представил две новые комплектации хэтчбека i30 за 685900 и 728900 руб. Объявлены специальные цены на i30, позволяющие приобрести автомобиль со скидкой 25000 руб. Седан Equus в комплектации Royal стал дешевле на 0,3%. Прайс-лист Equus дополнен новой комплектацией Luxury за 2890000 руб. Кроссовер ix35 тоже получил две новые комплектации - Classic за 945900 руб.и Style с дизельным двигателем за 1350900 руб. Максимальная цена модели выросла на 9,4%. Из-за отсутствия в прайс-листе дешевой комплектации Base минимальная цена седана Solaris выросла на 8,5%.



Английский Jaguar поднял цену седана XJ в комплектации SUPERSPORT на 2,4%.

Китайский Lifan увеличил цены всего модельного ряда. Седан и хэтчбек Breez стали дороже на 9,4-12,0%, седан Solano – на 6,6-7,0%, маленький хэтчбек Smily – на 6,9-7,7%.

Японская Mazda внесла изменения в прайс-листы пяти моделей. Mazda2 подорожала на 1,0-1,3%, Mazda5 - на 1,1-1,3%, Mazda6 – на 1,3-1,8%, Mazda CX-7 - на 1,7-2,6%, Mazda MX-5 – на 1,0-1,2%.



Mercedes-Benz дополнил линейку седанов S-Klasse комплектацией S 300 с длинной базой и двигателем 3,0 литра (231 л.с.) за 3500000 руб. Минимальная цена уменьшилась на 5,4%.

Mitsubishi ощутимо снизил цены кроссоверов - Outlander XL стал дешевле на 3,3-7,4%, ASX – на 3,8-6,7%. Минимальная цена пикапа L200-IV выросла на 14,9% из-за отсутствия дешевой комплектации CC Invite.



Nissan в октябре снижает цены. Подешевели кроссоверы Qashqai (на 4,2-6,4%), Qashqai +2 (на 4,8-7,3%) и внедорожник Pathfinder (на 4,9-5,7%).



Дешевеют и модели французского Renault - Laguna Coupe на 1,5%, седан Fluence на 2,4-5,3%.



Японский Subaru пополнил линейку внедорожников Tribeca двумя семиместными комплектациями. Максимальная цена выросла на 5,3%.



TagAZ поднял цену седана С10 на 2,9%.



Toyota представила обновленную Camry. Автомобиль с двумя бензиновыми двигателями 2,5 литра (181 л.с.) и 3,5 литра (277 л.с.) доступен в семи комплектациях от 1028000 до 1434000 руб. По сравнению с предыдущим поколением Camry, минимальная цена выросла на 8,3%, максимальная - на 5,4%.



Кроссовер Vortex Tingo в комплектации Lux стал дороже на 2,8%.



АВТОВАЗ представил новую комплектацию трехдверного хэтчбека Lada Samara – Стандарт за 259300 руб. Минимальная цена модели снизилась на 0,6%. Lada Kalina универсал тоже получила новую комплектацию Люкс за 389600 руб. Предельные цены модели остались без изменения.