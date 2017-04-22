Швейцарский авторынок в ноябре 2023 года показал рост порядка 3%

Автомобильный рынок Швейцарии - один из самых стабильных в мире: продажи легковых машин за последнее десятилетие в этой стране ни разу не выходили за пределы минимального объема в 293 тысячи штук (установленного в 2010 году) и не поднимались выше максимального количества в 329 тысяч экземпляров (2012 год).

Так было до 2020-го, "ковидного" года. За два года до пандемии, в 2018-м, было реализовано 300 тысяч автомобилей, а в 2019 году эксперты отметили небольшое падение (-3,9%). В 2020 году, с приходом пандемии, продажи машин впервые упали ниже 300 тысяч - тогда было реализовано всего 236 825 единиц (-23,9%).

В 2021 году авторынок стал понемногу восстанавливаться, показав рост на 0,7%. Но затем пришел 2022 год - самого низкого уровня продаж за последнее десятилетие. В 2022-м в стране было реализовано только 225 833 автомобиля (-5,3%).

Авторынок Швейцарии в ноябре 2023 года вырос на 2,6%. Рост рынка продолжается уже 15-й месяц подряд. За месяц было продано 21 959 новых автомобилей. С начала года показатель составил 225 070 единиц (+11,9%).

Марочный рейтинг за 11 месяцев 2023 года по-прежнему возглавляет Volkswagen (24 389 шт.; +12,1%), за которым следует Skoda (19 031 шт.; +24,1%), а замыкает подиум BMW (18 875 шт.; +8,2%). Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрирует Skoda, а худшую - Mercedes-Benz (+4,3%).

Что касается моделей, то Tesla Model Y второй месяц подряд является самой продаваемой, а за ней следует Toyota Yaris.

По материалам focus2move