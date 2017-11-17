Продажи автомобилей в Пакистане в ноябре упали на 65%

Пакистанский автомобильный рынок закрыт для импорта огромными пошлинами, введенными правительством. Он очень зависим от небольшой группы иностранных компаний (как правило, японских), которые много лет назад инвестировали в местное производство. Эти предприятия предлагают устаревшие модели по огромной (для местных доходов) цене, причем у потребителей очень ограниченный выбор автомобилей.

Большинство людей предпочитают приобретать мототехнику вместо личного автомобиля, а сам авторынок очень мал по сравнению с населением, проживающим в стране.

Как бы то ни было, до введения дополнительных пошлин (в 2019 году) пакистанский автомобильный рынок рос. В 2018 году в стране был установлен рекорд - 264 тысячи проданных машин.

Но в 2019 году началось падение объемов реализации - из-за роста цен, связанного с повышением налогов. В 2020 году ситуация на рынке стала еще хуже, теперь уже из-за пандемии коронавируса, достигнув самого низкого уровня за последние 15 лет.

В 2021 году продажи начали восстанавливаться (рост на 89,4%), однако 2022 год принес новые неприятные сюрпризы. В июне 2022 года в Пакистане начались сильные наводнения, которые серьезно повредили инфраструктуру и привели к настоящему коллапсу автомобильной промышленности. Фактически всю вторую половину 2022 года эксперты фиксировали падение рынка, и в целом по году результат был 231 248 единиц (-4,8%).

Автомобильный рынок Пакистана, по сути, еще не восстановился: продажи в ноябре 2023 года продолжили падение, причем уже на протяжении 17 месяцев подряд. В ноябре было реализовано 6 401 автомобиль (-64,5%). С начала года этот показатель составил 75 882 машины, что на 63,5% меньше, чем годом ранее.

В марочном рейтинге по итогам 11 месяцев 2023 года лидером является Suzuki (35 255 шт.; -69,2%), вторая - Toyota (19 311 шт.; -62,8%). Замыкает подиум Honda (9 760 шт.; -66,3%). Что касается моделей, то лидером продаж является Suzuki Alto.

По материалам focus2move