Продажи автомобилей в Пакистане в ноябре упали на 65% | АВТОСТАТ

Продажи автомобилей в Пакистане в ноябре упали на 65%

0

Пакистан

Экспорт транспортных средств из России в 2023 году
Все оперативные данные

Пакистанский автомобильный рынок закрыт для импорта огромными пошлинами, введенными правительством. Он очень зависим от небольшой группы иностранных компаний (как правило, японских), которые много лет назад инвестировали в местное производство. Эти предприятия предлагают устаревшие модели по огромной (для местных доходов) цене, причем у потребителей очень ограниченный выбор автомобилей.

Большинство людей предпочитают приобретать мототехнику вместо личного автомобиля, а сам авторынок очень мал по сравнению с населением, проживающим в стране.

Как бы то ни было, до введения дополнительных пошлин (в 2019 году) пакистанский автомобильный рынок рос. В 2018 году в стране был установлен рекорд - 264 тысячи проданных машин.

Но в 2019 году началось падение объемов реализации - из-за роста цен, связанного с повышением налогов. В 2020 году ситуация на рынке стала еще хуже, теперь уже из-за пандемии коронавируса, достигнув самого низкого уровня за последние 15 лет.

В 2021 году продажи начали восстанавливаться (рост на 89,4%), однако 2022 год принес новые неприятные сюрпризы. В июне 2022 года в Пакистане начались сильные наводнения, которые серьезно повредили инфраструктуру и привели к настоящему коллапсу автомобильной промышленности. Фактически всю вторую половину 2022 года эксперты фиксировали падение рынка, и в целом по году результат был 231 248 единиц (-4,8%).

Автомобильный рынок Пакистана, по сути, еще не восстановился: продажи в ноябре 2023 года продолжили падение, причем уже на протяжении 17 месяцев подряд. В ноябре было реализовано 6 401 автомобиль (-64,5%). С начала года этот показатель составил 75 882 машины, что на 63,5% меньше, чем годом ранее.

В марочном рейтинге по итогам 11 месяцев 2023 года лидером является Suzuki (35 255 шт.; -69,2%), вторая - Toyota (19 311 шт.; -62,8%). Замыкает подиум Honda (9 760 шт.; -66,3%). Что касается моделей, то лидером продаж является Suzuki Alto.

По материалам focus2move

Фото автора публикации
Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипродажиобзор рынка автомобилеймарки-лидеры

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно

Наверх