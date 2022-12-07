Авторынок Китая в ноябре 2023 года вырос на 26%

Китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире, а в последнее десятилетие он сохранял общую положительную тенденцию. Начав с 14 млн единиц в 2011 году, авторынок Китая рос 7 лет подряд, достигнув рекордного уровня в 25,6 млн штук в 2017 году. Два следующих года были отрицательными, в результате чего объем продаж на рынке в 2019 году составил только 22,5 млн машин.

Начало пандемии в 2020 году заблокировало мировую экономику, что привело к падению спроса на автомобили во всем мире. Китайский рынок выстоял, упав всего на 5,9% до 21,2 млн штук.

После завершения COVID-19 автомобильный рынок Китая сразу восстановился: продажи выросли на 4% в 2021 году и на 1% в 2022-м. Несмотря на то, что общая тенденция в прошлом году была положительной, последние 3 месяца оказались негативными.

Китайский авторынок продемонстрировал признаки замедления роста в 2023 году: за 11 месяцев показатель составил 19,94 млн автомобилей, что всего на 0,1% больше, чем год назад. В ноябре 2023 года продажи составили 2,15 млн новых машин (+26%).

Марочный рейтинг по итогам 11 месяцев 2023 года впервые возглавил производитель электромобилей BYD (2,29 млн шт.; +47,7%), за которым следует Volkswagen (1,98 млн шт.; -3,4%). Замыкает подиум Toyota (1,57 млн шт.; -5,3%). Лучшую динамику в ТОП-10 демонстрируют BYD (+47,7%), а худшую - Honda (-14,7%).

Самыми продаваемыми моделями в Китае являются Tesla Model Y (396 339 шт.; +16,9%) и BYD Qin Plus (393 071 шт.; +37,9%).

По материалам focus2move