Автомобильный рынок Норвегии в ноябре рухнул на 41%

Автомобильный рынок Норвегии с 2010-го по 2012 год незначительно вырос - его объемы увеличились со 154 158 до 165 910 штук. В 2013 году было продано 167 013 автомобилей, а рынок начал активный 5-летний рост, достигая рекордных значений три года подряд. Но 2018 и 2019 годы стали провальными для норвежского рынка, который упал соответственно на 21,5% и 7,1%, достигнув минимума в 2019-м - 142 429 автомобилей.

Начало пандемии не повлияло на продажи в Норвегии, где их показатели были самыми высокими в Европе. За 2020 год рынок снизился всего на 0,2% до 141 467 машин.

2021 год ознаменовался бумом на рынке, который снова вырос до 176 199 единиц. Однако в следующем году положительный тренд прервался: продажи сократились на 2,3% до 200 840 единиц к концу 2022 года. За нынешней "турбулентностью" на рынке стоит сочетание факторов: перебои в глобальной цепочке поставок, вызванные нехваткой сырья, в частности для производства микрочипов, и стремление правительства перейти полностью на электромобили (к 2025 году все легковые машины в Норвегии должны быть с нулевым уровнем выбросов).

В ноябре 2023 года автомобильный рынок Норвегии рухнул на 41,1%. Отрицательный тренд на рынке сохраняется уже четвертый месяц подряд после 3-месячного роста. За последний осенний месяц в стране было продано 12 728 новых машин. Продажи с начала года составили 137 114 автомобилей (-14%).

В модельном рейтинге за 11 месяцев 2023 года Tesla стала новым лидером с общим объемом продаж в 23 637 единиц (+48,7%). Второй - Volkswagen (20 389 шт.; -2,8%), а замыкает подиум Toyota (18 777 шт.; -10,3%). Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрирует Nissan (+50,7%), а худшую - BMW (-48,5%).

Что касается моделей, то на вершине рейтинга находится Tesla Model Y, за которой следует Volkswagen iD.4.

По материалам focus2move