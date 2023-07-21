Южнокорейский авторынок в ноябре вырос на 3,2%

Южнокорейский автомобильный рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до 2012 года. Затем появление нескольких новых конкурентов способствовало росту рынка, и продажи внутри страны росли до 2015 года, когда был установлен рекорд - 1,8 млн реализованных машин.

Далее авторынок оставался стабильным до 2020 года, в котором, благодаря строгим мерам контроля над распространением COVID-19, рынок сумел вырасти (+8,2%). Тогда же был установлен новый рекорд на авторынке в 1,87 млн проданных машин. После этого объемы продаж снова стали демонстрировать умеренное снижение.

В 2021 году рынок потерял 8,5%, сократившись до 1,72 млн единиц, в 2022 году он снизился еще на 2,5% до 1,67 млн экземпляров.

По мнению экспертов, перспективы национального авторынка не слишком позитивные. Продажи машин быстро движутся в направлении "электрификации", но высокие цены на электромобили отпугивают значительную часть потребителей. Кроме того, на торговле автомобилями отражаются сбои в цепочке поставок, нехватка микрочипов и в целом снижение спроса.

В ноябре 2023 года автомобильный рынок страны вырос на 3,2%, после двух подряд месяцев падения. За месяц продано 159 789 новых автомобилей, а в целом с начала года - 1,58 млн экземпляров (+4,8%).

В марочном рейтинге по итогам 11 месяцев лидирует Hyundai, реализовав 584 751 автомобиль (+17,3%), за ним следует Kia (520 103 шт.; +6,0%). Замыкает подиум Genesis (115 873 шт. (-3,3%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Volvo (+22,1%) и Hyundai (+17,3%), худшую - Renault Samsung (-58,6%) и Audi (-11,3%).

В модельном рейтинге лидирует Hyundai Grandeur, который поднялся в рейтинге сразу на 3 позиции, нарасив продажи за 11 месяцев на 80,1% (по сравнению с 11 месяцами 2022 года). Лидер 2022 года Hyundai Porter опустился на 2-е место, несмотря на увеличение объемов реализации своих автомобилей (+10,2%).