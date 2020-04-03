Европейский авторынок в ноябре вырос на 6%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября увеличились на 6% и составили 1 млн 075 тыс. 756 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), несмотря на относительно низкую базу прошлого года, рынок показал умеренный, но стабильный рост, который наблюдается уже на протяжении 16 месяцев подряд. За 11 месяцев 2023-го реализация автомобилей в Европе составила 11 млн 799 тыс. 842 единицы – на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по реализации автомобилей в ноябре стала Германия, где была продана 245 701 машина (-5,7%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), отрицательный результат отчасти обусловлен высокой базой прошлого года, когда многие покупатели поспешили в автосалоны после того, как было объявлено о сокращении бонусов на приобретение электромобилей и об их полной отмене для гибридных машин.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 156 525 единиц (+9,5%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это лучший результат за ноябрь за последние четыре года, причем для достижения уровня допондемийного 2019 года рынку не хватило лишь менее 100 машин. Третий результат показала Франция – 152 711 проданных автомобилей (+14%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 139 249 машин (+16,2%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам ноября составил 109 706 штук (рост в 2,1 раза).

Добавим также, что авторынок Испании за последний месяц осени увеличился на 7% и составил 78 314 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), локомотивом роста стали розничные продажи, рыночная доля которых в ноябре превысила 50%, чему способствовали улучшение доступности автомобилей у дилеров и маркетинговые программы со стороны производителей.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в ноябре продал Volkswagen – 111 668 машин (-1%). На второе место вышел BMW с показателем 69 500 автомобилей (+15,6%). Третью строчку заняла Toyota, реализовавшая 63 781 машину (-8,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (61 639 шт., +2,4%) и Skoda (61 144 шт., +35,6%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ANFAC