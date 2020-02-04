Авторынок Германии в ноябре 2023 года сократился на 6%

Немецкий автомобильный рынок - крупнейший в Европе. За последнее десятилетие ситуация на нем неоднократно менялась. С 2010 по 2013 годы его объем оставался в диапазоне 2,6 - 2,8 млн автомобилей. В 2014 году начался четырехлетний восходящий тренд, который приносил ежегодные рекорды в течение 3 лет и в 2017 году достиг 3,51 млн единиц. С 2018 по 2019 годы авторынок Германии увеличился еще больше, он вырос до 3,6 млн экземпляров.

Начало пандемии в 2020 году вызвало большие проблемы в европейских экономиках, и Германия не стала здесь исключением: реализация автомобилей в пандемийный год снизилась на 19% до объема в 3 млн машин.

Отрицательный тренд не изменился и после пандемии: в 2021 году продажи упали еще на 10%. Только в 2022 году эксперты начали говорить о некой стабилизации (+1%). Трудности в автомобильной отрасли они объяснили сочетанием целого ряда факторов: это и нарушение глобальной цепочки поставок, вызванное нехваткой сырья, в частности для производства микрочипов, и стремление к электромобилям (дорогая альтернатива для потребителей с низким доходом). Все эти факторы продолжают оказывать свое влияние и в 2023 году.

В ноябре 2023 года авторынок упал на 5,8%. Падение объемов отмечается экспертами уже третий месяц подряд. В ноябре в стране зарегистрировано 244 416 автомобилей. А в целом с начала года - 2,59 млн единиц, что на 11,5% больше, чем год назад.

Рейтинг марок по итогам 11 месяцев 2023 года возглавляет Volkswagen, сумевший реализовать 473 923 автомобилей (+10,1%), за ним следует Mercedes (+19,6%). Замыкает подиум Audi (226 999 шт.; +18,7%).

Лучшую динамику в ТОП-10 демонстрируют Seat (+28,3%), который поднялся на 4 позиции до девятого места, и Mercedes (+19,6%), худшую - Ford (-7,0%) и Hyundai (+1,8%).

Что касается моделей, то лидером по итогам 11 месяцев является Volkswagen Golf, несмотря на снижение продаж на 6,4%, за ним следует Volkswagen T-Roc, продемонстрировавший рост на 16,6% по сравнению с предыдущим годом.

По материалам focus2move