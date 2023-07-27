Японский авторынок в ноябре 2023 года вырос на 17%

Японский авторынок в прошедшее десятилетие не показывал впечатляющих результатов. Последний раз значимый рост был отмечен здесь в 2012 году (+26%), в остальном продажи автомобилей оставались в диапазоне от 5 до 5,5 млн единиц, вплоть до 2019 года, а их пик был достигнут в 2014 году.

В 2020 году в связи с глобальной пандемией вся мировая экономика резко замедлилась, дилерские салоны и производства закрылись, а многие авторынки ушли "в минус". Японский авторынок не стал исключением, его объем снизился на 12,5% до 4 млн единиц, при этом ему удалось сохранить свои позиции относительно других рынков. Однако в следующие два года и он не сумел справиться с кризисными явлениями.

К "ковидным" причинам присоединился ряд других факторов. Во-первых, нехватка сырья заставила японских автопроизводителей повысить цены и время ожидания автомобилей. Еще одна причина, тормозящая развитие рынка, заключается в том, что все больше и больше производителей переходят на электромобили, которые в среднем стоят намного дороже, чем дизельные или бензиновые машины. При всем при этом, несмотря на плохие показатели 2022 года, японский рынок по-прежнему остается одним из крупнейших в мире.

2023 год на этом рынке начался уверенно, и эксперты сразу предположили, что он может стать годом, когда японский авторынок наконец сумеет отойти от ковидного кризиса 2020 года.

В ноябре 2023 года продажи машин в Японии выросли на 16,9%. Рост рынка продолжается уже 15 месяцев подряд. В ноябре продано 224 195 новых автомобилей, а в целом с начала года - 2,45 млн единиц, что на 20,1% больше, чем год назад.

Марочный рейтинг по итогам 11 месяцев 2023 года возглавила Toyota с показателем 1,27 млн шт. (+32,6%), за нею следует Honda (247 944 шт.; +0,4%). Замыкает подиум Nissan (231 751 шт.; +5,5%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Lexus (+134,7%) и Toyota (+32,6%), худшую - Mitsubishi (-6,1%) и Mercedes (+0,1%).

Что касается моделей, то здесь лидирует Honda N-Box, показавшая рост объемов реализации по итогам 11 месяцев на 14,2%. За нею следует Toyota Yaris, продажи которой тоже подросли (+14,5%).

По материалам focus2move