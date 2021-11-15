Французский авторынок в ноябре 2023 года вырос на 14%

За последнее десятилетие ситуация на французском авторынке неоднократно менялась. С 2010 по 2013 год автомобильный рынок Франции показывал падение, начав с объема в 2,3 млн проданных автомобилей (в 2010 году) и опустившись до самой низкой точки (в 2013 году) - в 1,8 млн единиц. Затем французский авторынок начал 6-летний рост, в результате чего продажи практически вернулись к уровню 2019 года (2,2 млн шт.).

Однако с приходом пандемии в 2020 году, которая привела к закрытию дилерских центров и заводов-производителей, автомобильный рынок во Франции снова "ушел в минус" (-23,7%), снизившись до рекордно низкого уровня: почти до 1,7 млн автомобилей.

После COVID авторынок в стране остался на уровне 1,7 млн единиц (в 2021 году), а в 2022 году снизился еще больше - на 7,8% до 1,53 млн. Снижение спроса стало следствием текущих потребительских настроений в Европе, которые все больше склоняются к электромобилям, существенно более дорогой альтернативе для французских потребителей. Всё это продолжает влиять на рыночные процессы и в 2023 году. Еще одним фактором, который оказывает негативное давление на потребительский спрос в 2023 году, являются сбои в глобальной цепочке поставок, вызванные нехваткой микрочипов. Производители вынуждены увеличивать цены, время ожидания для потребителей тоже растет.

С другой стороны, французский автомобильный рынок все еще сохраняет сильную динамику: так, в ноябре 2023 года он вырос на 14,2%, причем положительный тренд на рынке сохраняется уже 16 месяцев подряд. За ноябрь в стране реализовано 152 709 новых автомобилей, а в целом с начала года - 1,59 млн единиц, что на 16,1% больше, чем год назад.

В рейтинге марок за 11 месяцев 2023 года лидирует Renault с результатом 251 936 проданных машин (+18,6%), за ним следуют Citroen (118 338 шт.; -1,3%) и Dacia (142 897 шт.; +23,4%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Tesla (+124,3%) и BMW (+29,0%), худшую - Citroen (-1,3%) и Peugeot (-1,1%).

Если рассматривать модельный рейтинг, то самым продаваемым автомобилем в стране за 11 месяцев года стал Renault Clio, продемонстрировавший рост объемов на 51,7%. На втором месте - Dacia Sandero, реализация которого тоже увеличилась (+9,7%).

По материалам focus2move