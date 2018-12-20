Авторынок Канады в ноябре увеличился на 21%

После впечатляющей серии из 8 лет последовательного роста канадский внутренний автомобильный рынок в 2017 году преодолел отметку в 2 млн единиц, установив новый рекорд и войдя в ТОП-10 крупнейших мировых автомобильных рынков.

Однако столь выдающийся уровень сохранялся недолго. В 2019 году рынок показал падение (-3,7%), которое не закончилось одним этим годом. В 2022 году падение продолжилось, рынок потерял 7,6%, снизившись до 1,51 млн экземпляров.

Однако в 2023 году, несмотря на экономические трудности, авторынок начал расти с первого месяца. Экономическая борьба еще не отразилась на автомобильном рынке, который в ноябре 2023 года вырос на 20,6%. За месяц было продано 138 683 новых автомобиля. А в целом с начала года их количество составило 1,55 млн, что на 11% больше, чем год назад.

Рейтинг марок по объему реализации возглавляет Toyota со 182 108 проданными автомобилями (+11,2%), за ней следует Ford (175 254 шт.; -18,4%), на третьем месте - Chevrolet (125 822 шт.; +19,6%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Kia (+27,5%) и Honda (+20,6%), худшую - Ford (-18,4%) и Hyundai (+1,8%%).

Что касается модельного рейтинга, то Ford F-series по-прежнему остается его лидером, несмотря на падение продаж с начала года на 18,1%, за ним следует Ram PickUp, увеличивший продажи на 8,5%.

По материалам focus2move