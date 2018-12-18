Авторынок Австралии в ноябре 2023 года вырос на 19%

За последнее десятилетие автомобильный рынок Австралии оставался относительно стабильным. В 2010 и 2011 годы продажи составляли порядка 950 тысяч автомобилей. В 2012 году при росте на 12,6% реализация машин превысила 1 млн единиц и оставались выше этой отметки вплоть до начала пандемии. За эти 8 лет (до 2020 года) продажи не сильно колебались, достигнув максимума в 1,17 млн в 2016 году и минимума в 2019 году на уровне 1,04 млн экземпляров.

С приходом COVID-19 в 2020 году авторынок Австралии упал на 15,1% до 880 тысяч единиц. Это падение, усиленное закрытием заводов-производителей и дистрибьюторов, длилось недолго. Уже в 2021 году продажи снова поднялись выше отметки в 1 млн при росте на 14,9%. В 2022 году продажи увеличились еще на 1,5%.

В ноябре 2023 года австралийский авторынок продемонстрировал рост на 18,8%. Положительный тренд на рынке продолжается уже 8 месяцев подряд. В ноябре в стране реализовано 108 618 новых автомобилей, а в целом с начала года - 1,08 млн, что на 12,7% больше, чем год назад.

По итогам 11 месяцев года в марочном рейтинге лидирует Toyota со 195 959 проданными автомобилями (-8,8%), за нею следуют Mazda (93 243 шт.; +6,9%) и Ford (77 974 шт.; +29,0%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 марок демонстрируют Tesla (+153,5%) и Subaru (+32,9%), худшую - Mitsubishi (-19,0%) и Toyota (-8,8%).

Если рассматривать рейтинг моделей, то Toyota Hilux является самым продаваемым в Австралии автомобилем, несмотря на падение продаж на 6,9%. На втором месте - Ford Ranger, также показавший рост (+29,8%).

По материалам focus2move