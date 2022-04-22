Бразильский авторынок в ноябре показал рост в 5%

За последнее десятилетие на бразильском автомобильном рынке отмечались как взлеты, так и падения. С 2010 года продажи автомобилей в стране росли два года подряд и сумели достичь рекордного показателя в 3,6 млн единиц (в 2012 году). В 2013 году эксперты зафиксировали падение, которое продолжалось четыре года подряд. При этом в 2016 году объем продаж машин сократился на 25,6% до 2 млн единиц. Но с 2017 по 2019 год реализация автомобилей сумела вырасти до 2,7 млн экземпляров.

В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала глубокую рецессию в стране. Спрос на потребительские товары снизился, и впервые за десятилетие продажи легковых автомобилей упали ниже отметки в 2 млн единиц.

В 2021 году экономика страны продемонстрировала восстановление (ВВП +5,0%), но на покупке автомобилей это отразилось мало. В 2022 году рост экономики замедлился (он составил всего 0,9%), и спрос на личный транспорт так и остался слабым.

Прогнозы экспертов на 2023 год были не слишком позитивны - из-за постоянного повышения цен, которое идет параллельно с принятием новых требований к безопасности транспортных средств и переходом на электромобили. Однако тренд на рынке (кроме мая) все равно оставался положительным. Рост продаж автомобилей отмечен и в последние месяцы 2022 года.

Экономика Бразилии в 2023 году оказалась на удивление устойчивой. В последнее время ситуация на рынке труда ужесточилась, но доверие потребителей резко возросло. В результате потребительские расходы растут, и растут приличными темпами. Это подталкивает бразильский автомобильный рынок к увеличению: так, в ноябре 2023 года продажи новых машин выросли на 5,1%. Рост на рынке наблюдается 6 месяцев подряд, в ноябре продано 201 649 новых автомобилей. С начала года показатель зарегистрировано 1,94 млн автомобилей, что на 10,9% больше, чем годом ранее.

По итогам 11 месяцев года в марочном рейтинге лидирует Fiat с проданными 428 736 автомобилями (+10,5%), за ним следуют Volkswagen (301 441 шт.; +27,9%) и Chevrolet (295 633 шт.; +14,4%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 марок демонстрируют Nissan (+34,4%) и Honda (+29,4%), худшую - Peugeot (-19,5%) и Jeep (-4,1%).

Что касается моделей, то Fiat Strada сохраняет лидерство в стране как самый продаваемый автомобиль, несмотря на рост продаж всего на 6,6%. Volkswagen Polo занимает второе место, поднявшись сразу на 49 позиций в рейтинговой таблице.

По материалам focus2move