Испанский авторынок в ноябре 2023 года вырос на 7%

В 2013 году, после трехлетнего последовательного падения, испанский автомобильный рынок начал постепенно восстанавливаться. Рост, который продлился 6 лет, привёл к увеличению объема продаж с 744 тысяч до 1,34 млн единиц. Максимальный результат был достигнут в 2018 году.

В 2019 году было реализовано 1,3 млн автомобилей, но с приходом пандемии в 2020 году объемы снизились на 34,6% до 852 тысяч экземпляров, и в последующие два года рынок попал в довольно сложное положение.

После пандемии (в 2021 году) объем продаж легковых автомобилей практически не изменился: было зарегистрировано 859 тысяч единиц (+0,9%). В 2022 году показатели стали хуже (-4,5%).

В 2023 году, несмотря на уверенный старт (в январе рынок вырос более чем на 50%), эксперты вынуждены были констатировать, что авторынок в Испании непременно столкнется с целым рядом ключевых проблем, которые понижают потребительский спрос. Во-первых, нынешние настроения в Европе подталкивают покупателей к электромобилям, а это существенно более дорогая альтернатива по сравнению с ДВС. Во-вторых, в прошлом году мировая автомобильная индустрия стала жертвой сбоев в цепочках поставок, вызванных нехваткой сырья, что привело производителей к необходимости повышения цен на итоговый продукт - автомобили.

Тем не менее, положительный тренд на авторынке продолжается уже 11 месяцев подряд. В ноябре 2023 года объемы продаж снова выросли на 6,8%. За месяц было продано 78 214 новых автомобилей, а в целом с начала года - 867 502 экземпляра, что на 17,3% больше, чем год назад.

В рейтинге марок по итогам 11 месяцев лидирует Toyota с результатом 73 561 проданных экземпляров (+8,2%), за нею следует Kia (61 287 шт.; +5,7%). Замыкает "подиум" Volkswagen (58 530 шт.; +10%).

Лучшую динамику в ТОП-10 демонстрируют Dacia (+31,5%) и Renault (+24,0%), худшую - Hyundai (-3,4%) и Citroen (+0,3%)

Что касается моделей, то на вершине рейтинга находится Dacia Sandero, продажи которой выросли на 40,9% с начала года, за нею следует Seat Arona, ее объемы реализации тоже увеличились (+26,2%).

По материалам focus2move