Авторынок Швеции в ноябре показал незначительное падение

В последние годы на шведском рынке наблюдалась положительная динамика. Так, с 2010 по 2012 годы он вырос с 245 тысяч до 300 тысяч автомобилей. Восходящий тренд был прерван в 2013 году, когда рынок сократился до 290 тысяч единиц. Но эта "заминка" длилась недолго - уже в 2014 году продажи машин снова стали расти. Рост продолжался в течение следующих четырех лет, достигнув пика в 2017 году (409 тысяч штук).

2018 и 2019 годы для шведского авторынка ознаменовались падением и стабилизацией (-13,5% и +0,5% соответственно). К началу 2020 года продажи снизились до 355 тысяч машин. С приходом пандемии коронавируса, как и в большинстве европейских стран, авторынок упал - его объем тогда составил менее 300 тысяч единиц (-18%).

В 2021 году спрос на легковой транспорт в Швеции начал понемногу восстанавливаться: за год реализовано около 300 тысяч автомобилей (+3%). Но в 2022 году, несмотря на явные "стимулы" к восстановлению, год завершился результатом 287 610 автомобилей, что на 4,4% меньше, чем в предыдущем году. Эксперты связывают это падение с разворотом рынка к электромобилям и с глобальными производственными факторами. Это падение продолжилось и в 2023 году, когда общий объем продаж сократился еще более значительно (падение выразилось уже двузначным числом).

Европа (в частности - Германия) является важным центром производства электромобилей. Однако затраты на производство электрокаров пока не соответствует готовности потребителей платить за эти "зеленые" транспортные средства: средняя стоимость нового BEV составляет 55 821 евро. Нехватка сырья и повышенные затраты на производство микросхем также представляют угрозу для шведского автомобильного рынка, которому уже приходится сталкиваться с более высокими ценами и более длительным временем ожидания заказов, что подталкивает потребителей с низкими доходами к рынку подержанных автомобилей.

В ноябре 2023 года авторынок Швеции упал на 0,7%. Отрицательный тренд на авторынке страны отмечается экспертами уже на протяжении полугода. В ноябре продажи новых автомобилей в стране достигли 25 356 экземпляров. А в целом с начала года в Швеции продано 260 065 автомобилей, что на 3,1% больше, чем годом ранее.

В марочном рейтинге по итогам 11 месяцев 2023 года на рынке страны лидирует Volvo с показателем 35 217 проданных машин (-5,1%), на втором месте - Volkswagen (29 596 шт.;-0,4%), на третьем - Kia (22 163 шт.; -18,9%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Tesla (+145,9%), которая в десятке лидеров поднялась на 5 строчек до 5-го места, и Audi (+35,1%), худшую - Kia (-18,9%) и Mercedes (-5,8%).

Если рассматривать модели, то по итогам января-ноября 2023 года Tesla Model Y является самым продаваемым автомобилем в стране, поднявшись на 7 позиций с ростом продаж на 180,5%. Ей удалось обогнать лидера прошлого года Volvo XC40, объем продаж которого на данный момент вырос только на 4,4%.

По материалам focus2move