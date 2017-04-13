Продажи автомобилей в Аргентине в ноябре 2023 года выросли на 15%

За последнее десятилетие аргентинский рынок легковых автомобилей пережил немало взлетов и падений. Поднявшись до 917 777 единиц в 2013 году, в 2014 году он рухнул на 25,4% - до 684 459 автомобилей. В 2015 году он сократился до 633 740 единиц. В 2017 году - сумел восстановиться до 863 556 экземпляров, в 2018 и 2019 годах - снова просел. При этом в 2019 году он упал сразу на 42,9%, опустившись до самого низкого уровня за последнее десятилетие - до объема в 438 590 автомобилей.

Начало пандемии в 2020 году ухудшило ситуацию: продажи машин снизились еще на 30,7% до 303 793 автомобилей.

После пандемии СOVID-19 началось постепенное восстановление рынка: в 2021 году реализовано 355 793 автомобилей (+17,1%), в 2022 году - 392 533 шт. (+6,5%). Динамика, набранная во второй половине 2022 года, сохранилась и в 2023 году, причем первые месяцы года показали значительный рост.

Однако эксперты полагают, что, несмотря на рост за последние пару лет, есть несколько факторов, которые будут оказывать негативное давление на рынок: сбои в глобальной цепочке поставок, вызванные нехваткой сырья, тенденция разворота рынка к электромобилям. Этот последний пункт пока не оказывает серьезного влияния (в настоящее время доля электромобилей на рынке Южной Америки составляет всего 0,45%), но будет важен в ближайшем будущем.

В ноябре 2023 года автомобильный рынок вырос на 14,7%. Рост продаж автомобилей в стране продолжается уже 17 месяцев подряд. В ноябре зарегистрировано 33 684 новых автомобиля. А в целом с начала года - 401 875 автомобилей, что на 16,5% больше, чем годом ранее.

В марочном рейтинге по итогам 11 месяцев лидирует Toyota с результатом 88 884 проданных автомобиля (+15,9%), на втором месте - Fiat (53 502 шт.; +7,7%), на третьем - Volkswagen (53 123 шт.; +25,5%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Ford (+49,7%) и Nissan (+41,1%), худшую - Citroen (-3,6%) и Jeep (-2,6%).

Что касается моделей, то Fiat Cronos остается бестселлером рынка с ростом продаж на 34,2%. На втором месте - Peugeot 208, продажи которого выросли на 60,7%.

По материалам focus2move