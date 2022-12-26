Автомобильный рынок Вьетнама в октябре упал на 14%

Во Вьетнаме основным средством индивидуальной мобильности являются мотоциклы и мопеды, а не автомобили. Ежегодно продается более 3 млн этих двухколесных транспортных средств, в то время как продажи автомобилей никогда не достигали даже полумиллиона.

Тем не менее, за последнее десятилетие рынок легковых и легких коммерческих автомобилей резко вырос: с менее чем 100 тысяч в 2010 году до почти 400 тысяч единиц в 2020 году. Но потом динамика рынка замедлилась. При этом в 2021 году из-за пандемии объём рынка упал всего на 0,4%. Таким образом, рост рынка замедлился, но в целом он пострадал не так сильно, как рынки других стран АСЕАН.

Рождение местного производителя VinFast, полностью сконцентрированного на электромобилях (как четырехколесных, так и двухколесных), стало стимулом для традиционных автопроизводителей, лидирующих на этом рынке (японцев и корейцев). Из других отмеченных экспертами трендов: в стране есть государственные стимулы для рынка электромобилей, они помогут ускорить процесс электрификации, который во Вьетнаме происходит быстрее, чем в остальном регионе АСЕАН.

Прогноз на ближайшие годы позитивный, он обусловлен ожидаемым ростом доходов на душу населения и модернизацией дорожной инфраструктуры. Фактически рынок уже демонстрирует признаки роста: в 2022 году продажи автомобилей увеличились на 21,5% до 465 741 единицы. Объемы продаж в начале 2023 года ушли в "минус", однако в июне рынок вырос. Июнь - первый месяц роста после 6 последовательных месяцев снижения (+7,6%).

В октябре 2023 года авторынок Вьетнама тоже показал падение. Начиная с июля, реализация автомобилей в стране находится в "минусе". За октябрь продано 32 424 автомобиля (-13,6%). А в целом с начала года - 268 759 экземпляров, что на 24,1% меньше, чем год назад.

В марочном рейтинге по итогам 10 месяцев 2023 года на рынке страны лидирует Hyundai, реализовав 48 608 новых автомобилей (-24,6%). На втором месте - Toyota (42 531 шт.; -41,6%), на третьем - Kia (31 897 шт.; -39,5%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Ford (+51,3%) и VinFast (+37,8%), худшую - Toyota (-41,6%) и Kia (-39,5%).

В модельном рейтинге бестселлером стал Mitsubishi Xpander, несмотря на падение продаж на 12%. За ним следует Hyundai Accent, тоже показавший падение на 26,6%.

По материалам focus2move