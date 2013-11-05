Индийский авторынок в октябре вырос на 13%

На индийском автомобильном рынке с 2010 по 2013 годы положительная динамика чередовалась с отрицательной, показав минимум в 2011-ом году (2,5 млн) и достигнув пика в 2012-ом (2,8 млн). Далее были 5 лет последовательного роста, завершившись рекордом в 2018 году (3,4 млн).

В 2019 году продажи начали падать, падение усилилось в пандемийном 2020-ом (реализация автомобилей сразу снизилась с почти 3 млн до 2,5 млн единиц).

Снижение объемов продаж не было вызвано структурными проблемами в экономике, поэтому после пандемии они начали восстанавливаться чрезвычайно быстро. В 2021 году авторынок превысил отметку в 3 млн машин (+26,6%), а в 2022 году подрос еще на 23,1% до 3,82 млн единиц, установив новый рекорд.

Ситуация в Индии подтвердила общую тенденцию в азиатских странах, которые, в отличие от европейских, хорошо восстанавливаются после пандемии и отлично реагируют на изменение настроений рынка, вызванное переходом на электромобили и сбоями в цепочках поставок из-за нехватки сырья для производства микрочипов.

Что касается октября 2023 года, индийский автомобильный рынок в этом месяце вырос на 13,1%. Эксперты отметили, что продажи машин в стране растут уже 20 месяцев подряд. За октябрь реализовано 390 672 новых автомобилей. А в целом с начала года - 3,56 млн экземпляров, что на 8,9% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге по итогам десяти месяцев 2023 года лидирует Maruti с объемом реализации в 1,5 млн автомобилей (+9,6%). На втором месте - Hyundai (504 540 шт.; +8,3%), на третьем - Tata (461 330 шт.; +4,7%).

Лучшую динамику в ТОП-10 демонстрируют Toyota (+31,5%) и Mahindra (+30,2%), худшую - Renault (-41,2%) и Honda (-16,5%).

Что касается моделей, то новым бестселлером стала Maruti Swift, продажи которой выросли на 18,2%. За нею следует Maruti Wagon R (- 8,5%).

По материалам focus2move