Автомобильный рынок Болгарии в октябре показал рост на 71%

В последнее десятилетие автомобильный рынок в Болгарии восстанавливался после резкого падения, о котором сообщалось в 2009 году. Продажи постепенно росли и в 2018 году достигли 41 390 единиц (+10,8%), а лучший показатель десятилетия был отмечен в 2019 году: реализовано 44 449 автомобилей (+7,4%), то есть объем почти сравнялся с результатом 2008 года.

В 2020 году на болгарский авторынок сильно повлияла пандемия COVID-19, затронувшая все сектора экономики. Фактически за год было реализовано всего 28 705 автомобилей (-35,4%).

После пандемийного снижения в 2021 году рынок начал восстанавливаться: продано 31 138 автомобилей (+15,4%).

Что касается октября 2023 года, в этом месяце автомобильный рынок в стране увеличился на 71,1%. Положительную динамику эксперты отмечают здесь уже 16 месяцев подряд. В октябре зарегистрировано 4 247 новых автомобилей. А в целом с начала года - 35 447 шт., что на 37% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге по итогам десяти месяцев 2023 года лидирует Toyota с результатом 4 207 проданных автомобилей (+27,3%). За нею следует Skoda (3 248 шт.; +60,5%), в ТОП-3 вошел также Renault (3 206 шт.; +17,1%).

Лучшую динамику в ТОП-10 демонстрируют Ford (+84,4%) и Volkswagen (+68,9%), худшую - Peugeot (+14,2%) и Renault (+17,1%).

По материалам focus2move