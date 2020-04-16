Авторынок Швейцарии в октябре вырос на 18,3%

Автомобильный рынок Швейцарии - один из самых стабильных в мире: продажи легковых автомобилей за последнее десятилетие в этой стране ни разу не выходили за пределы минимального объема в 293 тысячи штук (установленного в 2010 году) и не поднимались выше максимального количества в 329 тысяч экземпляров (установленного в 2012 году). Так было до 2020-ого, "ковидного" года. За два года до пандемии, в 2018 году, было продано 300 тысяч автомобилей, в 2019 году эксперты отметили небольшое падение (-3,9%).

В 2020 году с приходом пандемии продажи машин впервые упали ниже 300 тысяч, было реализовано всего 236 825 единиц (-23,9%).

В 2021 году авторынок стал понемногу восстанавливаться, показав рост на 0,7%. Но затем пришел 2022 год - год самого низкого уровня продаж за последнее десятилетие. В 2022 году в стране зарегистрировано только 225 833 автомобилей (-5,3%).

Что касается октября 2023 года, в этом месяце продажи машин продемонстрировали рост на 18,3%. Эксперты отметили, что положительная динамика на рынке продолжается уже 14 месяцев подряд. В октябре реализовано 20 332 автомобиля. А в целом с начала года - 203 111 единиц, что на 13% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге по итогам десяти месяцев 2023 года лидирует Volkswagen с результатом 21 905 шт. (+15%). За ним следует Skoda (17 053 шт.; +24,1%), в ТОП-3 вошел также BMW (16 829 шт.; +8,7%).

Лидерами по динамике продаж в ТОП-10 являются Skoda (+24,1%) и Renault (+22,2%), худшие результаты - у Mercedes(+4,5%) и Tesla (+7,0%).

В модельном рейтинге лидирует Tesla Model Y (+47,7% по сравнению с прошлым годом), она обогнала Toyota Yaris (-6,5%), сместив модель на второе место.

По материалам focus2move