Южнокорейский автомобильный рынок в октябре снизился на 5%

Южнокорейский автомобильный рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до 2012 года. Затем появление нескольких новых конкурентов способствовало росту рынка, и продажи внутри страны росли до 2015 года, когда был установлен рекорд - 1,8 млн реализованных машин.

Далее авторынок оставался стабильным до 2020 года, в котором, благодаря строгим мерам по контролю над распространением COVID-19, рынок сумел вырасти (+8,2%). Тогда же был установлен новый рекорд в 1,87 млн проданных машин. После этого объемы продаж снова стали демонстрировать умеренное снижение.

В 2021 году рынок потерял 8,5%, сократившись до 1,72 млн единиц, в 2022 году он снизился еще на 2,5% до 1,67 млн экземпляров.

По мнению экспертов, перспективы национального авторынка не слишком позитивные. Продажи машин быстро движутся в направлении "электрификации", но высокие цены на электромобили отпугивают значительную часть потребителей. Кроме того, на торговле автомобилями отражаются сбои в цепочке поставок, нехватка микрочипов и в целом снижение спроса.

В октябре 2023 года южнокорейский автомобильный рынок упал на 5%. Эксперты отмечают минусовую динамику уже второй месяц подряд. В октябре реализовано 137 819 новых автомобилей. А в целом с начала года - 1,42 млн автомобилей (+5,0%). Продажи Renault Samsung снизились более чем на 57,6%.

В марочном рейтинге по итогам десяти месяцев 2023 года на южнокрейском рынке лидирует Hyundai с результатом в 523 582 проданных автомобиля (+16,5%). За ним следует Kia (469 781 шт.; +7,2%), далее - Genesis (104 984 шт.; -3%).

Лучшую динамику ТОП-10 демонстрируют Volvo (+37,7%) и Hyundai (+16,5%), худшую - Renault Samsung (-57,6%) и Audi (-10,7%).

В модельном рейтинге лучшим стал Hyundai Grandeur (+77,8% по сравнению с прошлогодним результатом). Лидер прошлого года Hyundai Porter опустился на второе место, несмотря на рост (+ 8,2%).

По материалам focus2move