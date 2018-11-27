Октябрьские продажи автомобилей в Пакистане упали на 54% | АВТОСТАТ

Октябрьские продажи автомобилей в Пакистане упали на 54%

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Октябрьские продажи автомобилей в Пакистане упали на 54%

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2023 год (ежемесячный мониторинг)
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Пакистанский автомобильный рынок закрыт для импорта огромными пошлинами, введенными правительством. Он очень зависим от небольшой группы иностранных компаний (как правило, японских), которые много лет назад инвестировали в местное производство. Эти предприятия предлагают устаревшие модели по огромной (для местных доходов) цене, причем у потребителей очень ограниченный выбор автомобилей.

Большинство людей предпочитают приобретать мототехнику вместо личного автомобиля, а сам авторынок очень мал по сравнению с населением, проживающим в стране.

Как бы то ни было, до введения дополнительных пошлин (в 2019 году) пакистанский автомобильный рынок рос. В 2018 году в стране был установлен рекорд - 264 тысячи проданных машин. Но в 2019 году началось падение объемов реализации - из-за роста цен, связанного с повышением налогов. В 2020 году ситуация на рынке стала еще хуже, теперь уже из-за пандемии коронавируса, достигнув самого низкого уровня за последние 15 лет.

В 2021 году продажи начали восстанавливаться (рост на 89,4%), однако 2022 год принес новые неприятные сюрпризы. В июне 2022 года в Пакистане начались сильные наводнения, которые сильно повредили инфраструктуру и привели к настоящему коллапсу автомобильной промышленности. Фактически всю вторую половину 2022 года эксперты фиксировали падение рынка, и в целом по году результат был 231 248 единиц (-4,8%).

В 2023 году рынок страны так и не восстановился, продажт автомобиле продолжили падать. Эксперты зафиксировали отрицательную динамику на авторынке в течение 16 месяцев. В октябре в стране продан 6 121 автомобиль (-54% к прошлому году). А в целом с начала года - 69 481 шт., что на 63,4% меньше, чем год назад.

В марочном рейтинге по итогам десяти месяцев 2023 года лидером остается Suzuki (31 749 шт.; -68,9%), на втором месте - Toyota (18 355 шт.; -62,3%), на третьем - Honda (8 745 шт.; -67,6%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрирует Hyundai (-34,5%), худшую - Suzuki (-68,9%).

Что касается моделей, то здесь бестселлером стал Suzuki Alto, объем продаж которого по сравнению с прошлым годом снизился на 67,2%, за ним следует Toyota Corolla (-69,7%).

По материалам focus2move

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипродажиобзор рынка автомобилей

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