Автомобильный рынок Японии в октябре вырос на 15%

Японский авторынок в прошедшее десятилетие не показывал впечатляющих результатов. Последний раз значимый рост был отмечен в 2012 году (+26%), в остальном продажи автомобилей оставались в диапазоне от 5 до 5,5 млн единиц, вплоть до 2019 года, а их пик был достигнут в 2014 году.

В 2020 году в связи с глобальной пандемией вся мировая экономика резко замедлилась, дилерские салоны и производства закрылись, а многие авторынки ушли "в минус". Японский авторынок не стал исключением, его объем снизился на 12,5% до 4 млн единиц, при этом ему удалось сохранить свои позиции относительно других рынков.

Однако в следующие два года и он не сумел справиться с кризисными явлениями. К "ковидным" причинам присоединился ряд других факторов. Во-первых, нехватка сырья заставила японских автопроизводителей повысить цены и время ожидания автомобилей. Еще одна причина, тормозящая развитие рынка, заключается в том, что все больше и больше производителей переходят на электромобили, которые в среднем стоят намного дороже, чем дизельные или бензиновые машины. При всем при этом, несмотря на ужасные показатели 2022 года, японский рынок по-прежнему остается одним из крупнейших в мире.

2023 год на этом рынке начался уверенно, и эксперты сразу предположили, что он может стать годом, когда японский рынок наконец сумеет отойти от ковидного кризиса 2020 года.

В октябре 2023 года автомобильный рынок Японии вырос на 14,5%. Положительную динамику на рынке эксперты отмечают уже 14 месяцев подряд. В октябре продано 214 235 новых автомобилей. А в целом с начала года - 2,22 млн автомобилей, что на 20,4% больше, чем год назад. Объем продаж Lexus вырос на 132,9%.

В марочном рейтинге по итогам десяти месяцев на рынке страны лидирует Toyota с 1,16 млн автомобилей (+33,0%). За ним следует Nissan (218 223 шт.; -1,2%), а замыкает подиум Honda (212 163 шт.; +6,1%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Lexus (+132,9%) и Suzuki (+22,9%), худшую - Mitsubishi (-6,4%) и Nissan (-1,2%).

Что касается моделей, то здесь бестселлером стала Honda N-Box, показав рост объемов продаж на 13,5%, за ней следует Toyota Yaris (+13%).

По материалам focus2move