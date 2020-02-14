Европейский авторынок в октябре вырос на 14%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября увеличились на 14,1% и составили 1 млн 039 тыс. 253 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продолжающийся двузначный рост европейского рынка свидетельствует о восстановлении автомобильной отрасли после кризиса автокомпонентов, который наблюдался в прошлом году. За десять месяцев 2023-го реализация автомобилей в Европе составила 10 млн 722 тыс. 930 единиц – на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по реализации автомобилей в октябре стала Германия, где было продано 218 959 машин (+4,9%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 153 529 единиц (+14,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это лучший результат за октябрь с 2018 года, что означает преодоление допандемийного уровня. Третий результат показала Франция – 152 383 проданных автомобиля (+21,9%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 139 045 машин (+20%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам октября составил 112 238 штук (рост в 2,6 раза).

Добавим также, что авторынок Испании за второй месяц осени увеличился на 18,1% и составил 77 892 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительная динамика в октябре измеряется двузначными цифрами, чему способствовали улучшение доступности автомобилей у дилеров и маркетинговые программы со стороны производителей.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в октябре продал Volkswagen – 97 132 машин (-5,3%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 70 026 автомобилей (+7,6%). Третью строчку заняла Audi, реализовавшая 62 754 машины (+19,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (60 920 шт., +18,8%) и Renault (56 629 шт., +17,8%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».