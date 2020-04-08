Немецкий автомобильный рынок в октябре показал рост на 5%

Немецкий автомобильный рынок - крупнейший в Европе. За последнее десятилетие ситуация на нем неоднократно менялась. С 2010 по 2013 годы его объем оставался в диапазоне 2,6 - 2,8 млн автомобилей. В 2014 году начался четырехлетний восходящий тренд, который приносил ежегодные рекорды в течение 3 лет и в 2017 году достиг 3,51 млн единиц. С 2018 по 2019 годы авторынок Германии увеличился еще больше, он дорос до 3,6 млн экземпляров.

Начало пандемии в 2020 году вызвало большие проблемы в европейских экономиках, и Германия не стала здесь исключением: немецкий авторынок в пандемийный год упал на 19% до объема в 3 млн машин.

Отрицательный тренд не изменился и после пандемии: в 2021 году падение немецкого авторынка составило 10%. Только в 2022 году эксперты начали говорить о некой стабилизации (+1%). Трудности в автомобильной отрасли они объяснили сочетанием целого ряда факторов: это и нарушение глобальной цепочки поставок, вызванное нехваткой сырья, в частности для производства микрочипов, и стремление к электромобилям (дорогая альтернатива для потребителей с низким доходом). Эти факторы продолжают оказывать свое влияние на объемы продаж автомобилей и в 2023 году.

Тем не менее, в октябре 2023 года немецкий автомобильный рынок вырос на 4,9%. Положительную динамику здесь эксперты фиксируют уже восемь месяцев подряд. В октябре зарегистрировано 217 905 автомобилей. А в целом с начала года продано 2,34 млн автомобилей, что на 13,6% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге по итогам десяти месяцев 2023 года на рынке страны лидирует Volkswagen. Марка реализовала 426 644 автомобилей (+11,2%). Второе место - у Mercedes-Benz (232 960 шт.;+24,1%). Замыкает подиум Audi (205 396 шт.; +21,4%).

Лучшую динамику в ТОП-10 марок демонстрируют Seat (+24,5%) и Mercedes-Benz (+24,1%), худшую - Hyundai (+3,5%) и Opel (+4,5%).

Что касается моделей, то лидером здесь остается Volkswagen Golf, несмотря на падение продаж (-7,8%). За ним следует Volkswagen T-Roc, который, наоборот, сумел вырасти (+19,6% по сравнению с прошлым годом).

По материалам focus2move