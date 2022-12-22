Продажи автомобилей в Канаде в октябре выросли на 22%

После впечатляющей серии из восьми последовательных лет роста канадский автомобильный рынок в 2017 году преодолел отметку в 2 млн автомобилей, установив рекорд и войдя в ТОП-10 крупнейших мировых авторынков. Однако столь выдающийся уровень продаж сохранялся недолго. В 2019 году рынок показал снижение (-3,7%). Падение продолжилось и в 2022 году, когда в Канаде было реализовано только 1,51 млн автомобилей (-7,6%).

Оставаясь одним из ведущих мировых производителей легких транспортных средств – ежегодно на канадских заводах Stellantis, Ford, GM, Honda и Toyota собирается 1,4 миллиона автомобилей – автомобильный сектор Канады в значительной степени зависит от глобальных цепочек поставок запчастей (поставки идут от почти 700 производителей запчастей).

После значительных потерь, понесенных мировым авторынком в результате закрытия границ, карантина на заводах и нехватки чипов во время пандемии COVID-19, канадский сектор стал особенно уязвим к ограничениям и сбоям в цепочках поставок. Автопроизводители были вынуждены применять более щадящие и креативные стратегии снижения рисков и затрат, чтобы избежать дальнейших сбоев, включая укрепление отношений и двойное снабжение с поставщиками для повышения гибкости цепочки поставок, диверсификации рынков и наращивания запасов. Однако эти действия не смогли устранить существующие проблемы, и внутренний рынок продолжает снижаться.

В нынешнем 2023 году перспектив для роста тоже не наблюдается. Риск экономического спада еще больше ударил по потребительскому спросу, в дополнение к текущему негативному воздействию высокой инфляции, повышению процентных ставок, почти удвоенной стоимости топлива, к нехватке комплектующих.

Экономическая ситуация пока несильно отразилась на автомобильном рынке страны, который в октябре 2023 года даже вырос (причем этот рост отмечается уже 11 месяцев подряд), показав 145 892 проданных новых автомобилей (+21,6%). С начала года реализовано 1,41 млн машин, что на 10,1% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге за период с января по октябрь 2023 года лидирует Toyota, продажи которой выросли на 8,8%, продано 163 893 новых автомобиля марки. На втором месте находится Ford (162 395 шт.; -17,9%). Замыкает подиум Chevrolet (113 114 шт.; +17,1%).

Лучшую динамику в ТОП-10 марок демонстрируют Kia (+31,9%) и Honda (+20,6%), худшую - Ford (-17,9%) и Hyundai (+1,3%).

В модельном рейтинге лидером остается Ford F-series, продажи которого с начала года снизились на 11,5%, за ним следует Ram pick-up (+6,3%).

По материалам focus2move