Продажи автомобилей в Бельгии в сентябре увеличились на четверть

Рынок легковых автомобилей в Бельгии - довольно устоявшийся, с высокой долей премиальных марок. За десятилетие до Сovid-19 он был стабильным с ежегодным объемом около полумиллиона единиц.

В 2020 году в связи с пандемией авторынок страны обвалился на 21,5%. В 2021 году реализация автомобилей в Бельгии продолжила падение, объемы продаж сократились еще на 11,2%. Падение продолжилось и в 2022 году, хотя немного замедлилось (продано 366 087 автомобилей; -4,4%).

Постоянный рост цен на автомобили является основной причиной замедления продаж, затрудняя покупку автомобилей семьями с низким доходом. Еще одним фактором, оказывающим понижающее давление на спрос, является стремление ЕС к внедрению электромобилей - слишком дорогой альтернативе традиционным автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Это лишь некоторые из проблем, с которыми бельгийский автомобильный рынок столкнулся в 2023 году.

В сентябре 2023 года авторынок в стране вырос на 25,4%. Положительный тренд эксперты отмечают здесь уже 14-й месяц подряд. В сентябре продано 38 894 новых автомобилей, а в целом с начала года - 374 704 экземпляра, что на 33,2% больше, чем год назад.

Марочный рейтинг по итогам девяти месяцев 2023 года возглавляет BMW с 38 581 проданным автомобилем (+38,6%). За ним следует Volkswagen (35 842 шт.; +43,5%). На третьем месте находится Mercedes-Benz (27 505 шт.; +21,4%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Volvo (+68,2%) и Volkswagen (+43,5%), худшую - Peugeot (+7,6%) и Toyota (+11,5%).

По материалам focus2move