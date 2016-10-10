Авторынок США в сентябре 2023 года вырос на 15%

В годы экономического кризиса (2008-2009 гг.) объем американского авторынка сократился с 18 до 10 млн единиц, затем продажи автомобилей начали постепенно восстанавливаться, чему с 2010 года способствовала довольно позитивная экономическая обстановка.

Стартовав с 11,5 млн единиц (в 2010 году), объем авторынка в США рос 6 лет подряд, завершив 2016 год результатом в 17,6 млн проданных легких автомобилей. С 2017 по 2019 годы он снова немного "просел" - до 17 млн единиц.

Начало пандемии в 2020 году привело к закрытию многих производителей и дистрибьюторов, что снова повлияло на авторынок: его объем снизился на 13,9% до 14,7 млн.

В 2021 году начался этап восстановления: год завершился показателем в 15,3 млн реализованных автомобилей, что на 4,3% выше, чем было в пандемийном году. Однако в 2022 году эксперты снова зафиксировали падение продаж (-8,9%) до 13,65 млн единиц.

Такое положение на рынке сложилось из-за целого ряда факторов. Нехватка микрочипов и других компонентов в сочетании с резко возросшей стоимостью сырья привели к росту цен на новые автомобили (более чем на 10% за последние 12 месяцев). Кроме того, большинство востребованных моделей находятся в дефиците, а время ожидания за последние пару лет увеличилось втрое. Переход на электромобили делает цены на новые автомобили еще выше, разница между ценой автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания и электромобиля все еще очень значительна.

Тем не менее, в сентябре 2023 года продажи автомобилей в США достигли 1,33 млн (+23,7%). Положительную тенденцию на рынке эксперты отмечают уже на протяжении 14 месяцев. В целом с начала года на американском рынке реализовано 11,64 млн новых автомобилей, что на 15% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге по итогам 9 месяцев 2023 года лидирует Ford с объемом продаж в 1,44 млн единиц (+10,5%), за ним следует Toyota (1,39 млн шт.; +9,9%), на третьем месте - Chevrolet (1,3 млн шт.; +18,5%).

Лучшую динамику демонстирируют Honda (+30,7%) и Nissan (+28,3%), худшую - Jeep (-9,6%) и Toyota (+9,9%).

В модельном рейтинге бестселлером остается Ford F-Series, продажи которого выросли на 23,7%, за ним следует Chevrolet Silverado (+5,6%).

По материалам focus2move