В мировом рейтинге автомобильных марок по итогам 9 месяцев лидирует Toyota

В подготовленном экспертами focus2move мировом рейтинге автомобильных марок по итогам 9 месяцев 2023 года лидирует Toyota, которая заняла 10,9% рынка. Марка реализовала 6,82 млн автомобилей (+3,5%), что еще больше увеличило ее отрыв от ближайшего конкурента.

Если отследить рейтинг самых успешных автомобильных марок в мире с 2010 года, то лидером всегда была Toyota. Японской марке помогает выгодная стратегия сосредоточения в одном бренде самой мощной линейки в мире. В то время как другие производители собирали различные марки, стремясь охватить больше сегментов потребителей, Toyota лишь немного диверсифицировала стратегию "одного бренда": Lexus работает в сегменте люксовых автомобилей, а Daihatsu - в сегменте небольших недорогих автомобилей.

Volkswagen, по объему продаж занимающий в мировом марочном рейтинге вторую позицию, имеет по итогам 9 месяцев долю рынка в 5,9%, продав 3,7 млн автомобилей (+3,9%).

На третьем месте - Ford (2,94 млн проданных новых автомобилей; +7,5%), за ним следует Hyundai (2,83 млн шт.; +4,7%).

Honda занимает пятое место (2,76 млн шт.; -1,8%), далее идёт Nissan (2,35 млн шт.; +4,9%).

Седьмая позиция рейтинга - у Chevrolet (2,28 млн шт.; +8,6%), в то время как Kia опустилась на одну строчку вниз и теперь расположилась на восьмом месте (2,26 млн шт.; +3,5%). За Kia идет Mercedes, он на девятом месте (1,74 млн шт.; +4,3%). Замыкает ТОП-10 BMW (1,73 млн шт.; +14,6%).

BYD, несмотря на то, что находится за пределами ТОП-10 (бренд на 11-м месте), продав 1,73 млн своих автомобилей, может похвастаться самой высокой динамикой во всем рейтинге (+51,3%).

По материалам focus2move