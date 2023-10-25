Опубликован рейтинг крупнейших авторынков мира за 9 месяцев 2023 года

За 9 месяцев 2023 года в мире продано 53,10 млн автомобилей, что на 6,4% больше, чем год назад.

Китай остается ведущим мировым рынком, реализовав 15,33 млн автомобилей. При этом эксперты отмечают, что авторынок страны сократился на 6,1%. Тем не менее, на него приходится 28,9% всех мировых продаж.

В США, занимающих вторую позицию, зарегистрировано 9,22 млн новых автомобилей, что на 15,9% больше, чем за 9 месяцев 2022 года. Американский авторынок занимает 17,4% мирового.

На третьей позиции - Япония (3,27 млн проданных автомобилей;+15,9%; доля в мировом рынке 6,2%). Далее следует Индия, где в январе-сентябре было реализовано 3,16 млн автомобилей (+8,3%). В ТОП-5 авторынков-лидеров вошла также Италия с объемом 2,25 млн шт. (+28,5%).

Германия опустилась на шестое место (1,98 млн шт.; +15,8%). За нею следует Великобритания (1,43 млн шт.; +18,6%), а далее - Франция (1,27 млн шт.; +15,1%).

Бразилия с объемом продаж в 1,21 млн экземпляров (+8,6%) занимает девятое место, а замыкает ТОП-10 крупнейших авторынков Южная Корея, в которой за указанный период времени зарегистрировано 1,16 млн новых автомобилей (+6,2%).

По материалам focus2move