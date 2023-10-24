Мировой рейтинг автопроизводителей по итогам 9 месяцев возглавляет Toyota

Эксперты focus2move подготовили мировой рейтинг групп автопроизводителей по итогам 9 месяцев 2023 года. Агентство отслеживает регистрации в 159 странах по всем маркам и моделям.

По совокупным данным за 9 месяцев 2023 года лидерство прочно находится в руках Toyota Group (данные по всем OEM-производителям не включают HCV и BUS, поэтому Hino в этот рейтинг не вошла). Toyota в январе - сентябре сумела реализовать 7,9 млн автомобилей (+4,9%). Группа потеряла 5,2% объемов продаж в Африке, но прибавила 6,5% в Азии и 9,1% в Европе.

Второе место в рейтинге принадлежит Volkswagen Group (6,5 млн шт.;+9,4%). У концерна удачно сложились дела в Америке (+13,9%) и Европе (+22,6%).

На третьей строчке - Stellantis (5,5 млн шт.; +6%). Компания существенно сократила продажи в Азии (-15,4%), зато в Европе у нее зафиксирован рост (+13,5%).

Hyundai-Kia сохраняет четвертую позицию (5,23 млн шт.; +3,9%). Группа продемонстрировала рост в Америке (+8,3%) и Азии (+4,5%).

На пятом месте находится альянс Renault Nissan (5,03 млн шт.; +3,7%). Его потери в Азии (-18,3%) и Африке (-8,2%) компенсируются ростом продаж в Америке (Северной и Южной; +19,8%) и Европе (+20,2%).

Далее идет General Motors (4,36 млн шт.; +0,9%), за которым следует Ford (3,05 млн шт.; +6,7%).

Honda Motor занимает восьмую строчку (2,88 млн шт.; -0,6%), теряя свои объемы как в Европе (-11,8%), так и в Азии (-15,8%).

На девятой позиции рейтинга - Suzuki (2,02 млн шт.; +6%), нарастившая продажи в Азии на 5%.

Замыкает ТОП-10 группа BMW (первая в премиальном сегменте), сумевшая за девять месяцев реализовать 1,97 млн автомобилей (+11,8%).

Необходимо также отметить китайскую BYD, которая специализируется на продажах электромобилей. Она поднялась на две строчки - до двенадцатого места в рейтинге. Продажи BYD выросли на 51,4%. Китайская группа показала результаты лучше, чем американская Tesla, которая находится на четырнадцатой строчке (+29,4%). Теперь BYD является мировым лидером среди производителей электромобилей.

По материалам focus2move