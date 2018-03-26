Европейский авторынок в сентябре вырос на 21%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября увеличились на 20,7% и составили 1 млн 166 тыс. 728 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продолжающийся двузначный рост европейского рынка свидетельствует о восстановлении автомобильной отрасли после кризиса автокомпонентов, который наблюдался в прошлом году. За девять месяцев 2023-го реализация автомобилей в Европе составила 9 млн 684 тыс. 894 единицы – на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по реализации автомобилей в сентябре стала Великобритания, где было продано 272 610 машин (+21%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), первый месяц осени традиционно отличается всплеском продаж, связанным с вступлением новых акцизов на транспортные средства. Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Германия с показателем 224 502 единицы (-0,1%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), стагнация продаж во многом обусловлена истечением срока действия экологического бонуса, который с 1 сентября больше не будет предоставляться для электромобилей, используемых в коммерческих целях.

Третий результат показала Франция – 156 303 проданных автомобиля (+10,7%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 136 237 машин (+22,7%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам сентября составил 110 358 штук (рост в 2,5 раза).

Добавим также, что авторынок Испании в сентябре увеличился на 2,3% и составил 68 803 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), высокие процентные ставки и инфляция, а также политическая неопределенность, связанная с отсутствием стабильного правительства, вызвали стабилизацию продаж новых автомобилей в стране.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в сентябре продал Volkswagen – 115 448 машин (+7%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 74 928 автомобилей (+8,3%). Третью строчку занял Mercedes-Benz, реализовавший 67 846 машин (+17,9%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (64 113 шт., +20%) и BMW (61 170 шт., +12,4%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ANFAC