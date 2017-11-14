Турецкий авторынок в сентябре вырос на 72%

В период с 2010 по 2014 год турецкий автомобильный рынок пережил немало взлетов и падений. Продажи машин в стране то падали до минимума в 750 тысяч экземпляров, то доходили до максимума в 859 тысяч (в 2011 году). Затем начался активный рост объемов: в 2015 году реализация автомобилей выросла на 26,1%, в 2016 году - достигла наивысшего рекорда за десятилетие - 978 тысяч единиц. В 2017 году начался трехлетний спад, в 2018 и 2019 гг. в Турции зафиксировано падение авторынка на 34,9% и 25,6%. В результате продажи машин рухнули до 462 тысяч единиц - самого низкого уровня за последнее десятилетие.

Пандемия стала серьезным испытанием для многих рынков, но не для турецкого, который вдруг резко вырос (+67,4%), превысив отметку в 700 тысяч и оставаясь выше нее в течение следующих двух лет.

В 2022 году авторынок упал на 6% до 782 283 единиц. Это не стало большой проблемой для рынка, который после пандемии просто вернулся к нормальному состоянию.

В сентябре 2023 года объемы продаж автомобилей увеличились сразу на 71,8%. Положительную динамику эксперты отмечают уже 13-й месяц подряд. В сентябре количество новых регистраций составило 76 767 экземпляров, а в целом с начала года - 657 351 автомобиль, что на 64,7% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге по итогам девяти месяцев в сентябре лидирует по-прежнему Fiat (97 056 шт.; +50,5%), на втором месте - Renault (75 621 шт.; +36%), на третьем - Volkswagen (51 864 шт.;+34,5%).

Лучшая динамика в ТОП-10 - у Peugeot (+202,1%) и Opel (+131,8%), худшая - у Toyota (-1,7%) и Hyundai (+18,9%).

По материалам focus2move