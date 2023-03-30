Авторынок Южной Кореи в сентябре сократился на 6%

Южнокорейский автомобильный рынок был закрыт для импорта иностранных автомобилей до 2012 года. Затем появление нескольких новых конкурентов поспособствовало росту продаж, и реализация автомобилей внутри страны каждый год увеличивалась, вплоть до 2015 года, когда был установлен рекорд - 1,8 млн проданных единиц.

Далее авторынок страны оставался стабильным до 2020 года, когда благодаря строгим мерам по контролю над распространением COVID-19 продажи автомобилей снова оживились (+8,2%). В 2020 году был установлен новый рекорд в 1,87 млн экземпляров. После этого эксперты снова констатировали умеренное снижение. Так, в 2021 году рынок потерял 8,5%, сократившись до 1,72 млн единиц, а в 2022 году он потерял еще 2,5%, снизившись до 1,67 млн автомобилей.

По мнению экспертов, перспективы и в этом году не слишком позитивные. Одна из причин - авторынок в Южной Корее быстро движется в направлении "электрификации", но высокие цены на электрокары отпугивают значительную часть потребителей.

В сентябре 2023 года южнокорейский автомобильный рынок показал падение на 6,1% после роста на 0,7% в августе. Объем продаж новых автомобилей составил 128 531 шт., а в целом с начала года - 1,28 млн (+6,2%).

В марочном рейтинге по итогам 9 месяцев 2023 года лидирует Hyundai (466 850 шт.; +16,7%), затем следует Kia (426 821 шт.; +8%), Genesis замыкает подиум (97 388 шт.; +0,5%).

Лучшeую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Volvo (+32,5%) и Hyundai (+16,7%), худшую - Renault Samsung (-56,6%) и Audi (-2,4%).

В модельном рейтинге лидирует Hyundai Grandeur является бестселлером, поднявшись на 2 позиции (+78% по сравнению с прошлым годом). Прошлогодний лидер, Hyundai Porter, опустился на 2-е место, несмотря на рост (+9,9%).

По материалам focus2move