Британский автомобильный рынок в сентябре вырос на 21%

К тому моменту, когда несколько производственных предприятий Великобритании были перенесены в другие европейские страны с низкими издержками, спад на авторынке страны наблюдался уже пару десятилетий, а выход из Европейского сообщества еще больше ускорил процесс, начавшись с длительных дискуссий о BREXIT.

Вышло так, что рынок достиг рекордного уровня в 2016 году (2,6 млн в год), а затем начал снижаться. Пандемия в 2020 году еще больше ускорила негативные процессы, в результате чего объёмы продаж машин сократились до 1,6 млн.

В следующие два года британский авторынок демонстрировал весьма посредственные результаты. В 2021 году объем продаж почти не изменился (рост составил всего 0,7%), а в 2022 году реализация машин упала на 1,6%.

Однако 2023 год начался с позитива. Фактически рынок в начале года сумел сохранить положительную динамику, набранную в последние месяцы 2022 года: в начале года рост рынка даже был двузначным.

В сентябре 2023 года продажи автомобилей в стране выросли на 20,9%. Положительную динамику эксперты отмечают уже 12-й месяц подряд. В сентябре продано 272 455 новых автомобилей, а в целом с начала года - 1,45 млн автомобилей, что на 20,1% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге по результатам девяти месяцев 2023 года новым лидером стал Volkswagen (123 333 шт.; +33,8%), на втором месте - Ford (111 775 шт.; +17,9%), а замыкает подиум Audi (104 068 шт.; +30%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Volkswagen (+33,8%) и Nissan (+31,7%), худшую - BMW (-1,8%) и Mercedes-Benz (+2,4%).

В модельном рейтинге бестселлером стал Ford Puma, показавший рост на 34,8%. За ним следует Nissan Qashqai, продажи которого тоже увеличились (+11,1%).

По материалам focus2move