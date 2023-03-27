Автомобильный рынок Германии в сентябре показал небольшое снижение

Немецкий автомобильный рынок - крупнейший в Европе. За последнее десятилетие ситуация на нем неоднократно менялась. С 2010 по 2013 годы его объем оставался в диапазоне 2,6 - 2,8 млн автомобилей. В 2014 году начался четырехлетний восходящий тренд, который приносил ежегодные рекордные максимумы в течение 3 лет, достигнув 3,51 млн единиц в 2017 году. В период с 2018 по 2019 годы авторынок Германии увеличился еще больше, в 2019 году он дорос до 3,6 млн единиц.

Начало пандемии в 2020 году вызвало большие проблемы в европейских экономиках, и Германия не стала здесь исключением: немецкий авторынок в пандемийный год упал на 19% до 3 млн машин.

После пандемии тренд на снижение не изменился: в 2021 году падение составило 10%. Только в 2022 году эксперты заговорили о некой стабилизации (+1%). Трудности в автомобильной отрасли они объяснили сочетанием целого ряда факторов: это и нарушение глобальной цепочки поставок, вызванное нехваткой сырья, в частности для производства микрочипов, и стремление к электромобилям (дорогая альтернатива для потребителей с низким доходом). Все эти факторы продолжают оказывать свое влияние на объемы продаж автомобилей и в 2023 году.

В сентябре 2023 года автомобильный рынок Германии показал небольшое снижение (на 0,2%). Отрицательный тренд отмечен на рынке впервые после семи месяцев роста. За месяц в стране продано 223 294 новых автомобилей, а в целом с начала года - 2,13 млн, что на 14,6% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге по итогам девяти месяцев 2023 года лидирует Volkswagen (391 838 шт.;+14,4%), за ним следует Mercedes-Benz (210 843 шт.; +26,7%). Замыкает подиум Audi (184 784 шт.; +21,6%).

Наилучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Mercedes-Benz (+26,7%) и Seat (+22,9%), а худшую - Toyota (+1,4%) и Ford (+0,0%).

В модельном рейтинге лидером остается Volkswagen Golf, несмотря на снижение продаж на 5,1%. За ним - Volkswagen T-Roc, напротив, нарастивший объемы реализации на 23,8% по сравнению с предыдущим годом.

По материалам focus2move