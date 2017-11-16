Японский автомобильный рынок в сентябре вырос на 13%

Японский авторынок за последнее десятилетие не показывал впечатляющих результатов. Последний раз значимый рост был отмечен в 2012 году (+26%), в остальном продажи автомобилей оставались в диапазоне от 5 до 5,5 млн единиц, вплоть до 2019 года, а их пик был достигнут в 2014 году.

В 2020 году в связи с глобальной пандемией вся мировая экономика резко замедлилась, дилерские салоны и производства закрылись, а многие авторынки ушли "в минус". Японский авторынок не стал исключением, упав на 12,5% до 4 млн единиц. При этом ему удалось сохранить свои позиции относительно других рынков.

Однако в следующие два года и он не сумел оправиться от кризиса. К "ковидным" причинам присоединился ряд других факторов. Во-первых, нехватка сырья заставила японских автопроизводителей повысить цены и время ожидания автомобилей. Еще одна причина, тормозящая развитие рынка, заключается в том, что все больше и больше производителей переходят на электромобили, которые в среднем стоят намного дороже, чем дизельные или бензиновые машины. При всем при этом, несмотря на ужасные показатели 2022 года, японский рынок по-прежнему остается одним из крупнейших в мире.

2023 год на этом рынке начался уверенно, и эксперты сразу предположили, что он может стать годом, когда японский рынок наконец отойдет от ковидного кризиса 2020 года.

В сентябре 2023 года авторынок Японии вырос на 12,5%. Положительный тренд наблюдается на рынке 13-й месяц подряд. Продажи новых автомобилей в сентябре достигли 237 113 единиц, а в целом с начала года реализовано 2,01 млн автомобилей, что на 20,9% больше, чем годом ранее.

В марочном рейтинге Toyota занимает первое место с показателем 1,05 млн (+35,1%), за нею следует Nissan (193 644 шт.; +5,6%). Honda (190 880 шт.; -5%) замыкает подиум.

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Lexus (+132,2%) и Toyota (+35,1%), худшую - Mitsubishi (-8,9%) и Honda (-5,0%).

В модельном рейтинге бестселлером стала Honda N-Box, показав рост продаж на 10,6%, на втором месте - Toyota Yaris (+13,1%).

По материалам focus2move