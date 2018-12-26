Автомобильный рынок Бразилии в сентябре вырос на 4%

В последнее десятилетие на бразильском автомобильном рынке отмечались как взлеты, так и падения. С 2010 года продажи автомобилей в стране росли два года подряд и сумели достичь рекордного показателя в 3,6 млн единиц (в 2012 году). В 2013 году эксперты зафиксировали здесь падение, и негативный тренд продержался четыре года. В результате в 2016 году объемы продаж машин сократились на 25,6% до 2 млн единиц. Но затем, с 2017 по 2019 год, реализация автомобилей сумела вырасти до 2,7 млн экземпляров.

В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала глубокую рецессию в стране. Спрос на потребительские товары снизился, и впервые за десятилетие продажи легковых автомобилей упали ниже отметки в 2 млн.

В 2021 году экономика страны продемонстрировала восстановление (ВВП +5,0%), но на покупке автомобилей это отразилось мало. В 2022 году рост экономики замедлился (рост составил всего на 0,9%) и спрос на личный транспорт все равно оставался слабым.

Прогнозы экспертов на 2023 год были не слишком позитивны - из-за постоянного повышения цен, которое идет параллельно с принятием новых требований к безопасности транспортных средств и переходом на электромобили. Однако тренд на рынке (кроме мая) все равно оставался положительным. Увеличение продаж автомобилей отмечалось и во все последние месяцы 2022 года.

В сентябре 2023 года авторынок Бразилии вырос на 3,9%. Положительный тренд держится уже четвертый месяц после падения на 4,8% в мае. В первый осенний месяц продано 187 433 новых автомобиля, а в целом с начала года - 1,53 млн автомобилей, что на 10,2% больше, чем в 2022 году.

В марочном рейтинге по итогам девяти месяцев года лидирует Fiat (340 011 шт.; +11,2%), за ним следует Volkswagen, поднявшийся на 2 место (238 436 шт.; +30,9%). Замыкает подиум Chevrolet, опустившийся на 3 место (236 322 шт.; +16,3%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Honda (+35,4%) и Volkswagen (+30,9%), худшую - Peugeot (-23,6%) и Hyundai (-7,6%).

Что касается модельного рейтинга, то Fiat Strada сохраняет звание самого популярного автомобиля, несмотря на невысокий рост продаж в течение года (+0,8%). Volkswagen Polo занимает второе место, поднявшись сразу на 58 строчек в рейтинге.

По материалам focus2move