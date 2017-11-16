Продажи автомобилей в Словакии в августе выросли на 11,8%

На авторынке Словакии в последние годы эксперты отмечали немало взлетов и падений. В начале десятилетия спрос на легковых пассажиров на словацком автомобильном рынке колебался между 71 и 75 тысячами. Затем в 2014 году начался 6-летний восходящий тренд, который привел к тому, что общий объем продаж автомобилей достиг рекордного уровня (в 2019 году) - 109 978 автомобилей.

В 2020 году пандемия привела к падению многих рынков Европы, и словацкий рынок не стал исключением, его объем снизился на 25,4% до 82 014 автомобилей.

В следующем году спрос на автомобили начал демонстрировать восстановление, продажи машин выросли до 84 084 единиц (+2,5%). Однако эксперты констатируют, что несмотря на положительную динамику и в 2022 году (+4,2%), этих последних двух лет все еще не достаточно, чтобы компенсировать падение продаж в ковидном 2020 году.

Если рассматривать август 2023 года, продажи новых автомобилей на рынке Словакии в этом месяце выросли на 11,8%. Положительный тренд на рынке наблюдается уже 10-й месяц подряд. За август в стране реализовано 7 487 новых автомобилей. А в целом с начала года - 60 943 автомобиля, что на 15,3% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге сохраняет свое лидерство Skoda (12 027 шт.; +36,7%), за ней следуют Toyota (7 009 шт.; +26,8%) и Kia (6 580 шт.; +7,6%). Hyundai занимает четвертую позицию в рейтинговой таблице (6 336 шт.; -4,8%), опережая Volkswagen (4 532 шт.; -2,0%), Dacia (2 860 шт.; + 13,5%) и Peugeot (2 328 шт.; +7,4%). Mercedes - на восьмом месте (2176 шт.; + 30,6%), за ним - BMW (1864 шт.; +23,2%) и Renault (1864 шт.; +23,2%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 показали Skoda (+36,7%) и Mercedes (+30,6%), худшую - Hyundai (-4,8%) и Volkswagen (-2,0%).

Что касается моделей, то по итогам восьми месяцев в стране болльше всего реализовано автомобилей Skoda Octavia (+76,9%), за которым следует Kia Cee'd, продажи которого выросли на 0,9%.

По материалам focus2move