Итальянский автомобильный рынок в августе вырос на 12%

За последнее десятилетие на итальянском рынке было много взлетов и падений. Начав с 1,8 млн в 2010 году, рынок 3 года подряд показывал падение, достигнув минимума в 1,29 млн в 2013 году. С 2014 по 2019 год общий тренд был положительным, а рынок достиг максимума в 2018 году - почти 2 млн.

В по итогам 2019 года объем продаж на итальянском авторынке составил 1,9 млн, но из-за пандемии 2020 года рынок существенно пострадал, упав до 1,4 млн. Это падение на 27,1% предопределило падение итальянского автомобильного рынка на последующие годы.

Спрос на итальянском рынке после COVID-19 был невысок. В 2021 году наблюдались незначительные признаки восстановления (+8,9%), которые сошли на нет в следующем году. В 2022 году было продано 1,32 млн автомобилей, что является самым низким показателем за десятилетие и на 9,6% меньше, чем годом ранее. Несмотря на общую тенденцию к снижению, рынок поймал положительный тренд в последние 5 месяцев года, который сохраняется и в 2023 году.

В августе 2023 года рынок вырос на 12%. Положительный тренд продолжается уже 13-й месяц подряд. Объем продаж за месяц составил 79 756 единиц. С начала года было реализовано 1,04 млн автомобилей, что на 20,3% больше, чем за 8 месяцев 2022-го.

По совокупным данным по маркам, с января по август 2023 года лидирует Fiat (116 559 шт.; -6,5%), за которым следуют Volkswagen (83 036 шт.; +19,6%) и Toyota (61 161 шт.; +6,3%). Что касается моделей, то Fiat Panda сохраняет лидерство.

По материалам focus2move