Авторынок Китая в августе продолжил падение

Китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире, и в последнее десятилетие он сохранял общую положительную тенденцию. Начав с 14 млн единиц в 2011 году, авторынок Китая рос 7 лет подряд, достигнув рекордного уровня в 25,6 млн в 2017 году. Два следующих года были отрицательными, в результате чего объем продаж на рынке в 2019 году составил только 22,5 млн.

Начало пандемии в 2020 году заблокировало мировую экономику, что привело к падению спроса на автомобили во всем мире. Китайский рынок выстоял, просев всего на 5,9% до 21,2 млн.

После завершения COVID-19 автомобильный рынок Китая сразу восстановился: продажи выросли на 4% в 2021 году и на 1% в 2022 году. Несмотря на то, что общая тенденция в прошлом году была положительной, последние 3 месяца оказались негативными. Эта тенденция сохранилась и в 2023 году.

Авторынок Китая в августе 2023 года продолжил падение, которое длится уже третий месяц подряд. За месяц в стране было продано 1,87 млн новых автомобилей (-3,5%). С начала года показатель составил 13,36 млн, что на 6,8% меньше, чем за 8 месяцев 2022-го.

По совокупным данным за период с января по август 2023 года, китайский BYD впервые стал лидером с продажами в 1,46 млн (+55,6%). За ним следует Volkswagen (1,37 млн шт.; -7,5%), а замыкает подиум Toyota (1,1 млн шт.; -8,7%).

По материалам focus2move