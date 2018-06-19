Европейский авторынок в августе вырос на 21%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа увеличились на 20,7% и составили 904 509 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в последнем месяце лета традиционно наблюдается сезонное снижение спроса, однако двузначный рост европейского рынка в нынешнем августе свидетельствует о восстановлении автомобильной отрасли после кризиса автокомпонентов, который наблюдался в прошлом году. За восемь месяцев 2023-го реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 516 тыс. 943 единиц – на 17,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по реализации автомобилей в августе стала Германия, где было продано 273 417 машин (+37,3%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 113 599 единиц (+24,3%).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на третью строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам августа составил 109 731 штуку (рост в 2,6 раза).

Далее идет Великобритания, чьи дилеры реализовали 85 657 машин (+24,4%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), последний месяц лета традиционно отличается низким спросом перед сентябрьским всплеском продаж, связанным с грядущим вступлением новых акцизов на транспортные средства. Пятый результат показала Италия – 79 727 проданных автомобилей (+11,9%).

Добавим также, что авторынок Испании в августе увеличился на 7,8% и составил 55 957 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), темпы роста продаж в конце лета несколько замедлились, что обусловлено отпускным сезоном и сокращением закупок со стороны компаний по аренде автомобилей. В то же время инфляция, высокие процентные ставки и политическая неопределенность, связанная с отсутствием стабильного правительства, могут замедлить реализацию новых машин в четвертом квартале и поставить под угрозу достижение прогноза в 950 тыс. автомобилей по итогам 2023 года.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в августе продал Volkswagen – 99 333 машины (+8,7%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 60 306 автомобилей (+12,3%). Третью строчку занял BMW, реализовавший 52 385 машин (+20,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Audi (51 264 шт., +23,6%) и Skoda (50 414 шт., +23,3%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ANFAC