Продажи автомобилей в США в августе выросли на 18%

В годы экономического кризиса (2008-2009 гг.) объем американского авторынка сократился с 18 до 10 млн единиц, затем продажи автомобилей начали постепенно восстанавливаться, чему с 2010 года способствовала довольно позитивная экономическая обстановка.

Стартовав с 11,5 млн единиц (в 2010 году), объем авторынка в США рос 6 лет подряд, завершив 2016 год результатом в 17,6 млн проданных легких автомобилей. С 2017 по 2019 годы он снова немного "просел" - до 17 млн единиц.

Начало пандемии в 2020 году привело к закрытию многих производителей и дистрибьюторов, что снова повлияло на продажи машин: они снизились на 13,9% до 14,7 млн.

В 2021 году начался этап восстановления: год завершился показателем в 15,3 млн проданных автомобилей, что на 4,3% выше, чем было в пандемийном году. Однако в 2022 году эксперты снова зафиксировали падение продаж (-8,9%) до 13,65 млн единиц.

Такое положение на рынке сложилось из-за целого ряда факторов. Нехватка микрочипов и других компонентов в сочетании с резко возросшей стоимостью сырья привели к росту цен на новые автомобили (более чем на 10% за последние 12 месяцев). Кроме того, большинство востребованных моделей находятся в дефиците, а время ожидания за последние пару лет увеличилось втрое. Переход на электромобили делает цены на новые автомобили еще выше, разница между ценой автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания и электромобиля все еще очень значительна.

Продажи автомобилей в США в августе 2023 года достигли 1,34 млн экземпляров (+17,6%). Рынок растёт уже 13-й месяц подряд. С начала года реализовано 10,31 млн автомобилей, что на 14,0% больше, чем годом ранее.

В марочном рейтинге лидирует Ford с результатом 1,28 млн шт. (+9,8%), за ним следует Toyota (1,20 млн шт.; +4,7%), на третьем месте - Chevrolet (1,13 млн шт.; +15,7%).

Наилучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Nissan (+29,4%) и Honda (+29,0%), а худшую - Jeep (-7,8%) и Toyota (+4,7%).

В модельном рейтинге Ford F-Series остается лидером продаж (у него отмечается рост на 22,3%), на второй позиции - Chevrolet Silverado, тоже с положительной динамикой (+4,5%).

По материалам focus2move