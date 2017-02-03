Продажи автомобилей в Аргентине в августе выросли на 9%

Аргентинский рынок легковых автомобилей пережил немало взлетов и падений за последнее десятилетие. Поднявшись до 917 777 единиц в 2013 году, он рухнул на 25,4% уже в следующем (до 684 459 шт.). В 2015 году падение рынка продолжилось, он сократился до 633 740 единиц. В 2017 году - восстановился до 863 556 экземпляров, в 2018 и 2019 гг. - снова просел. Причем в 2019 году он упал сразу на 42,9%, опустившись до самого низкого уровня за последнее десятилетие - до объема в 438 590 автомобилей.

Начало пандемии в 2020 году ухудшило ситуацию, в результате чего местный рынок упал еще на 30,7% до 303 793 автомобилей.

После пандемии СOVID-19 аргентинский авторынок начал постепенное восстановление: в 2021 году реализовано 355 793 автомобилей (+17,1%), в 2022 году - 392 533 шт. (+6,5%). Динамика, набранная во второй половине 2022 года, сохранилась и в 2023 году, причем первые месяцы года показали значительный рост.

Однако эксперты полагают, что, несмотря на хороший рост за последние пару лет, есть несколько факторов, которые будут оказывать негативное давление на рынок в течение 2023 года: сбои в глобальной цепочке поставок, вызванные нехваткой сырья, тенденция разворота рынка к электромобилям. Этот последний пункт пока не оказывает серьезного влияния (в настоящее время доля электромобилей на рынке Южной Америки составляет всего 0,45%), но будет важен в ближайшем будущем

В августе 2023 года продажи автомобилей в Аргентине выросли. Положительный тренд на авторынке страны отмечается уже 14 месяцев подряд. В августе зарегистрировано 36 570 новых автомобилей, объем продаж вырос на 9,4% по сравнению с августом 2022 года. С начала года продан 297 191 автомобиль, что на 15,6% больше, чем год назад.

В марочном рейтинге по состоянию на август 2023 года лидирует Toyota (67 442 шт.; +21,6%), за нею следует Fiat (40 299 шт.; +2%), а замыкает подиум Volkswagen (36 479 шт.; +18,8%).

Самую высокую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Ford (+46,2%) и Nissan (+33,0%), худшую - Citroen (-11,9%) и Jeep (-1,8%).

Что касается модельного рейтинга, то Fiat Cronos остается бестселлером (он показывает рост на 29,1%). На втором месте - Peugeot 208, тоже демонстрирующий значительное увеличение объемов продаж (+69,9%).

По материалам focus2move