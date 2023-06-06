Продажи автомобилей в Канаде в августе выросли на 18,3%

После впечатляющей серии из восьми последовательных лет роста канадский автомобильный рынок в 2017 году преодолел отметку в 2 млн автомобилей, установив рекорд и войдя в ТОП-10 крупнейших мировых автомобильных рынков.

Однако столь выдающийся уровень продаж сохранялся недолго. В 2019 году (-3,7%) рынок попал под влияние отрицательного тренда. Падение продолжилось, и в 2022 году в Канаде было реализовано только 1,51 млн автомобилей (-7,6%).

В нынешнем 2023 году перспективы для роста тоже не наблюдаются. Риск экономического спада должен еще больше ударить по потребительскому спросу, в дополнение к текущему негативному воздействию высокой инфляции, повышения процентных ставок, почти удвоенной стоимости топлива, нехватки комплектующих.

Однако если рассматривать только август 2023 года, то в этом месяцк продажи автомобилей в Канаде выросли. Эксперты также отметили, что положительная динамика наблюдается уже девять месяцев подряд. В августе зарегистрировано 149 643 новых автомобиля (+18,3%). А в целом с начала года - 1,11 млн, что на 8,4% больше, чем годом ранее.

В марочном рейтинге лидирует Ford с результатом 142 163 проданных автомобилей (-10,7%). На втором месте - Toyota (125 625 шт.; +2,8%), за ней - Chevrolet (86 001 шт.; +12,1%).

Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрируют Kia (+34,5%) и Nissan (+21,4%), худшую - Ford (-10,7%) и Hyundai (-5,1%).

Что касается моделей, то лидером продаж остается Ford F-series, несмотря на падение объемов (-0,2%). За ним следует Ram pick-up (+10,4%).

По материалам focus2move