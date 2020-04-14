Автомобильный рынок Бразилии в августе вырос на 1,4%

В последнее десятилетие на бразильском автомобильном рынке отмечались как взлеты, так и падения. С 2010 года авторынок в стране рос два года подряд и сумел достичь рекордного показателя в 3,6 млн автомобилей в 2012 году. В 2013 году эксперты зафиксировали здесь падение, и негативный тренд продержался четыре года. В результате в 2016 году объемы продаж машин сократились на 25,6% до 2 млн единиц. Но затем, с 2017 по 2019 год, реализация автомобилей сумела вырасти до 2,7 млн экземпляров.

В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала глубокую рецессию в стране. Спрос на потребительские товары снизился, и впервые за десятилетие продажи легковых автомобилей упали ниже отметки в 2 млн.

В 2021 году, хотя экономика продемонстрировала восстановление (ВВП +5,0%), на покупке автомобилей это отразилось мало. В 2022 году в стране замедлились и темпы инфляции (на 0,9%), но спрос на личный транспорт все равно оставался слабым.

Прогнозы на 2023 год не слишком позитивны - из-за постоянного повышения цен, которое идет параллельно с принятием новых требований к безопасности транспортных средств и переходом на электромобили. При этом общая тенденция в первой половине 2023 года - положительная динамика. Ее эксперты отмечали все последние месяцы 2022 года.

В августе 2023 года продажи автомобилей продолжили рост (тренд отмечался специалистами на протяжении трех месяцев), после падения на 4,8% в мае. За последний летний месяц продано 196 878 новых автомобилей (+1,4%). А в целом с начала года объем реализации машин составил 1,35 млн, что на 11,2% больше, чем годом ранее.

В марочном рейтинге по итогам восьми месяцев лидирует Fiat с результатом 296 777 экземпляров (+ 11,2%), за которым следует Volkswagen (208 785; +33,9%). Замыкает подиум Chevrolet (208 363 шт.; +19,8%).

Лучшую динамику продаж демонстрируют Honda (+42,3%) и Volkswagen (+33,9%), худшую - Peugeot (-25,5%) и Hyundai (-8,5%).

Что касается моделей, то Fiat Strada сохраняет звание самого продаваемого автомобиля, несмотря на падение продаж на 2,9%. На второй позиции модельного рейтинга - Chevrolet Onix (+19,8%).

По материалам focus2move