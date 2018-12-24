Европейский авторынок в июле вырос на 17%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июля увеличились на 16,7% и составили 1 млн 022 тыс. 468 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика фиксируется двенадцатый месяц подряд, что обусловлено, прежде всего, улучшением ситуации с поставками микрочипов и, как следствие, увеличением производства новых машин и сокращением их дефицита на рынке. Тем не менее, нынешний результат продаж всё еще почти на четверть ниже уровня допандемийного 2019 года. За семь месяцев 2023-го реализация автомобилей в Европе составила 7 млн 612 тыс. 451 единицу – на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по реализации автомобилей в июле стала Германия, где было продано 243 277 машин (+18,1%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 143 921 машина (+28,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это лучший результат за июль с 2020 года, когда был реализован отложенный спрос, сформированный в период трехмесячного карантина из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, показатель продаж за семь месяцев нынешнего года все еще на 23% меньше по сравнению с допандемийным 2019 годом, несмотря на то что положительная динамика фиксируется 12 месяцев подряд.

Третий результат показала Франция – 128 946 проданных автомобилей (+19,9%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 119 146 машин (+8,7%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на пятую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам июля составил 95 654 единицы (рост в 2,7 раза).

Добавим также, что авторынок Испании в июле увеличился на 10,7% и составил 81 205 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), июль традиционно является одним из лучших месяцев для местного авторитейла, однако в этом году он не смог преодолеть 100-тысячной отметки. В целом же с начала года наблюдается рост продаж, который должен сохраниться и в дальнейшие месяцы, чему призвано способствовать формирование стабильного правительства в стране.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в июле продал Volkswagen – 112 847 машин (+8,3%). На второе место вернулась Toyota с показателем 65 125 автомобилей (+1,6%). Третью строчку заняла Audi, реализовавшая 60 540 машин (+27,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Skoda (57 600 шт., +24,8%) и BMW (56 745 шт., +20,5%).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ANFAC