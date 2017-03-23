Продажи автомобилей в Тунисе в июле сократились на 14%

На тунисском автомобильном рынке в последние годы было много взлетов и падений. В период с 2010 по 2013 год рынок колебался в диапазоне от 30 до 50 тысяч. Начав расти в 2013-м (+13,3%), рынок рос еще 4 года подряд, достигнув рекордного уровня в 62 400 автомобилей (+2,2%) в 2017-м. В 2018 году тренд поменялся, что привело к двухлетнему падению: продажи снизились до 49 497 единиц к концу 2019 года.

Глобальный кризис, вызванный COVID-19, не повлиял на тунисский авторынок, который фактически вырос в 2020 году на 2,6% до 50 796 машин.

Тренд, начавшийся в 2020 году, продолжился до 2021-го, а объем рынка достиг 61 708 единиц (+21,5%). В 2022-м продажи снова начали падать: год завершился на отметке 55 тысяч экземпляров (-9,5%).

Продажи новых автомобилей в Тунисе в июле 2023 года упали на 13,8% до 3 602 единиц. Отрицательный тренд продолжается уже 13-й месяц подряд. С начала года объем реализации составил 27 383 штуки, что на 13,7% меньше, чем за 7 месяцев 2022-го.

По совокупным данным по маркам за июль 2023 года, Hyundai сохранил лидирующую позицию с результатом 4 548 машин (+0,4%). За ним следуют Kia (3 030 шт.; -6,3%) и Toyota (2 641 шт.; +20%). Лучшую динамику продаж в ТОП-10 демонстрирует Skoda (+70,9%), а худшую - Peugeot (-59,5%).

По материалам focus2move