Алжирский авторынок в июле 2023 года вырос более чем вдвое

Рынок автомобилей в Алжире вырос с 201 382 единиц в 2010 году до 298 043 продаж в 2013-м. В 2014 году спрос на легковые автомобили существенно снизился, а отрицательный тренд сохранялся в течение следующих 3 лет, в связи с чем рынок упал более чем на 50% до 99 481 в 2017 году. В 2018-м он восстановился, увеличившись до 149 858 автомобилей к концу 2019 года.

Ограничения, связанные с COVID-19, привели к падению автомобильного рынка в Алжире до 25 286 (-83,1%), что является самым низким показателем за предыдущее десятилетие.

В 2021 году продажи выросли до 30 178 машин. В 2022-м спрос на легковые автомобили снова начал падать, и к концу года он составил 23 тысячи (-22,5%).

Автомобильный рынок Алжира в июле 2023 года вырос на 104,9%. Рост продолжается уже третий месяц подряд, а число новых регистраций в июле достигло 2 997 автомобилей. С начала года их количество составило 14 243 единиц, что на 6,4% больше, чем за 7 месяцев 2022-го.

По совокупным данным по маркам за июль 2023 года, бестселлером является Dacia (3 267 шт.; -11,6%), за которой следует Kia (2 446 шт.; +38,9%), а замыкает подиум Chery (1 598 шт.; +32,7%). Лучшая динамика продаж в ТОП-10 у Seat (+370,9%), а худшая - у Renault (-55,1%).

По материалам focus2move