Автомобильный рынок Марокко в июле вырос на 12%

Объем марокканского рынка легковых автомобилей с 2010 по 2014 год колебался между 105 079 и 118 438 единиц. С 2015 года начался положительный тренд, который продолжился до 2018 года, когда продажи упали до 159 317 машин. В 2019 году рынок сократился до 154 174 штук.

Негативная динамика продолжилась и в 2020 году, когда рынок упал на 19% до 124 829 автомобилей - частично из-за наступления пандемии.

К счастью, в 2021 году продажи автомобилей резко выросли (+40,5%), достигнув рекордного уровня в 175 435 единиц. В 2022 году рынок немного просел: к концу года число регистраций сократилось на 5% до 166 тысяч.

Марокканский автомобильный рынок в июле 2023 года вырос на 11,9%. Рост рынка продолжается уже 3-й месяц подряд, а в июле продали 12 843 новых машины. С начала года объем реализации составил 91 875 единиц, что на 2% больше, чем за 7 месяцев 2022-го.

По совокупным данным за июль, лидирует по-прежнему Dacia (20 370 шт.; -0,4%), за которой следует Renault (13 668 шт.; +8,6%). Замыкает подиум Hyundai (10 219 шт.; +19,2%). Лучшая динамика продаж в ТОП-10 у Volkswagen (+72,8%), худшая - у Toyota (-30%).

По материалам focus2move